Actrice Esmé Bianco: ‘Marilyn Manson is een monster’

Nadat Evan Rachel Wood vorige week vertelde hoe ze jarenlang werd gemarteld door haar man Marilyn Manson, staan steeds meer vrouwen op om hun ervaring met de shockrocker te delen. Ook ‘Game of Thrones’-actrice Esmé Bianco (38) deelt haar gruwelijke verhaal.

Het verhaal van Bianco is al net zo afgrijselijk als dat van Evan Rachel Wood en alle andere slachtoffers van Marilyn Manson. De actrice doet haar verhaal tegenover The Cut.

Monster

‘Hij is een monster dat mij en vele andere vrouwen bijna de vernieling in heeft geholpen’, zegt Bianco. In 2019 vertelde ze al dat ze het slachtoffer was van misbruik. Destijds was ze nog niet in staat Mansons naam te noemen. Ze ontmoette hem in 2005 via zijn toenmalige vrouw Dita von Teese. Beide vrouwen deden aan burlesque. Toen het huwelijk met Von Teese strandde, nam Manson contact met Bianco op en stuurde haar flirterige mails. Toch was hun band toen nog platonsich, zegt de actrice. Dat veranderde toen de artiest haar een vliegticket stuurde om een rol te spelen in de videoclip van het nummer ‘I want to kill you like they do in the movies’.

Martelwerktuig

In de clip moest ze een vrouw spelen die werd gekidnapt door Manson. Op de set liepen realiteit en fictie al snel door elkaar. De toen 26-jarige actrice droeg drie dagen achter elkaar alleen lingerie, sliep niet, mocht niet eten en moest cocaïne snuiven. Als Manson kwaad werd, smeet hij met de camera. Later werd hij nog gewelddadiger en bond hij haar met kabels vast, ging haar te lijf met een zweep en gebruikte hij een elektrisch seksspeeltje dat ‘violet wand’ heet op haar wonden. Dat blijkt hetzelfde ‘martelwerktuig’ waar Wood eerder over repte. Hoewel Bianco doodsangsten uitstond, probeerde ze zichzelf te kalmeren door te zeggen dat dit gewoon was hoe Manson kunst maakt.

Soulmates

In het vliegtuig naar huis huilde Bianco non-stop, en tegelijkertijd miste ze Manson. Hij stuurde haar later een foto van haar gehavende rug met de tekst: ‘Bringing sexy back’. Tegenover vrienden wilde ze niet praten over de video-opnames, tegen haar huisgenoot zei ze dat al die blauwe plekken er gewoon bij hoorden. Terwijl de clip maar niet kwam, stuurde de artiest haar berichten waarin hij zei dat ze soulmates zijn en zij er ‘prachtig’ uit zag op de beelden waarin ze vastgebonden was.

Een lange-afstandsrelatie volgde. Wanneer ze elkaar zagen, beet Manson Bianco tijdens seks zonder haar toestemming. Mansons toenmalige personal assistent Ashley Walters vertelt nu dat de shockrocker vaker vrouwen lokte door ze uit te nodigen voor filmopnames. ‘Ik gaf hem een schema van wie in welk hotel sliep. Ik wist toen nog niet hoe ver het geweld ging’, zegt Walters.

Paniekaanvallen

Manson vroeg Bianco bij hem in te trekken. Hij zou haar visum regelen. Om het papierwerk te regelen, moest ze een contract ondertekenen waarin ze beloofde een verpleegkundige te spelen in zijn clip ‘Phantasmogoria’. Ze weet nog hoe op dat punt haar wimpers uitvielen van de stress en ze dagelijks paniekaanvallen had. Toen dacht ze nog dat dat kwam omdat ze niet bij Manson, de man die haar in zijn greep had, in de buurt was. Nadat ze het eerste seizoen ‘Game of Thrones’ had gefilmd en meer grotere rollen kreeg in Hollywood, overviel haar een ‘niks te verliezen’-gevoel en verhuisde ze naar zijn appartement. Door controleerde hij ieder aspect van haar leven. Hij bepaalde wat ze droeg, wanneer ze sliep en wanneer ze in het appartement mocht zijn. ‘Ik was een gevangene. Ik kwam en ging wanneer hij wilde.’

Horror

Na maanden van angst en vernedering kwam het breekpunt toen Manson haar achterna zat met een bijl. Bianco ging in het geheim op zoek naar een appartement en vertrok toen Manson sliep. Hoewel ze bang was dat hij haar visumaanvraag zou saboteren, verbrak ze toch de relatie door middel van een mail. Toen ze voor haar rol in ‘Game of Thrones’ ook nog eens aan de lopende band werd gemarteld, voelde de actrice naar eigen zeggen ‘niks’. ‘De zweep die me deze wonden gaf, werd gebruikt in de naam van kunst’, schreef ze later bij een foto van haar gehavende rug op Instagram. ‘Ik keek naar deze foto met trots omdat ik dacht dat het een teken was van enorme toewijding aan mijn misbruiker. Nu kijk ik ernaar met horror.’

Roofdier

Na de break is ze nog jaren bang geweest voor Manson en kampte ze met paniekaanvallen, nachtmerries en zelfverwijt. Pas nu durft ze zijn naam te noemen en voelt ze een ‘enorme opluchting’. Ze noemt hem een roofdier die de wereld al jaren in zijn nummers vertelt hoe graag hij vrouwen mishandelt. ‘Hij is niet een verkeerd begrepen kunstenaar. Hij verdient het de rest van zijn leven achter tralies te zitten.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Esmé Bianco (@esmebianco)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: The Cut | Beeld: Getty