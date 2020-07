Actrice Rose McGowan roept op: ‘Arresteer prins Andrew en Bill Clinton’

Rose McGowan roept op tot de arrestatie van prins Andrew en Bill Clinton. Volgens haar moeten de Britse royal en de voormalige Amerikaanse president aangeklaagd worden voor hun rol in de Jeffrey Epstein-affaire.

De actrice en activiste kwam in 2017 uitgebreid in het nieuws toen ze filmbaas Harvey Weinstein beschuldigde van verkrachting. ‘Nu Bill Clinton en prins Andrew Prince pakken’, twitterde McGowan. In het bericht deelde ze een foto waarop Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell poseren. De ex-vrouw en rechterhand werd onlangs door de Amerikaanse politie gearresteerd. Maxwell zou Epstein van meisjes hebben voorzien. Rose McGowan heeft een rood kruis door de drie gezichten gezet.

Now get Bill Clinton and Prince Andrew pic.twitter.com/7CLn5nLTiV — rose mcgowan (@rosemcgowan) July 3, 2020

Prins Andrew

Vooral prins Andrew (60) komt steeds meer in het nauw door zijn vriendschappelijke band destijds met Epstein. Zo wil de Amerikaanse justitie hem opnieuw verhoren en is Maxwell bereid te praten. De prins wil alleen schriftelijke vragen beantwoorden en weigert af te reizen naar New York. Volgens Laura Goldman, een vriendin van Ghislaine, die Maxwell eerder deze maand nog sprak, hoeft de prins niet te vrezen dat ze uit de biecht zal klappen. ‘Ze heeft me altijd verteld dat ze niets zou zeggen over hem. Ik denk dat ze altijd het gevoel heeft gehad dat hij haar vriend was. (…)’, zegt de voormalige investeringsbankier op BBC Radio 4. ‘Ze heeft echt het gevoel dat in de jaren negentig, toen haar vader stierf, Andrew er echt was voor haar, op verschillende manieren.’

Bron: RTL Boulevard | Beeld: Getty Images