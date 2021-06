Actrice Shannen Doherty: ‘Vrouwen, stop toch eens met die botox’

Actrice Shannen Doherty, bekend van o.a. Beverly Hills en 90210, is er wel een beetje klaar mee, al die perfecte plaatjes op Instagram. Als het aan haar ligt, komt er snel een einde aan het massale gebruik van botox in Hollywood. De 50-jarige actrice postte een foto op Instagram waarop ze zonder make-up te zien is en er volgens zichzelf uitziet als ‘een normale vrouw’.

‘Ik ben lekker films aan het kijken en het valt me op dat ik me met geen een van de vrouwelijke personages kan vereenzelvigen. Vrouwen zonder botox, fillers of facelifts. Vrouwen die zichzelf omarmen zoals ze zijn en juist laten zien dat ze geleefd hebben. Ik ben blij dat je aan mijn gezicht kan zien dat ik dingen heb meegemaakt, het geeft mijn hoofd karakter’, zo laat ze weten onder de post.

Borstkanker

Doherty streed lange tijd tegen borstkanker, iets wat sporen heeft achtergelaten op haar lijf. ‘Ik heb het overleefd, gelukkig. Dat ik nooit meer hetzelfde eruit zie als vroeger heb ik geaccepteerd, want mijn lichaam heeft keihard moeten vechten. Ook hebben de medicijnen die ik moet nemen invloed op mijn uiterlijk. Maar ik leef en daar gaat het om. En ik vind het mooi dat mensen kunnen zien dat ik leef, in al mijn hoedanigheid’, liet ze eerder weten aan People.

Bron: ANP