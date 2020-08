Wauw: deze actrice speelt prinses Diana in slot ‘The Crown’

Elizabeth Debicki is gecast als prinses Diana in de laatste twee seizoenen van The Crown, en toegegeven: ze lijkt behoorlijk op de prinses. De actrice noemt de casting een grote eer.

‘Haar geest, woorden en daden leven nog altijd in veel harten voort’, zegt Debicki over de prinses, die in 1997 om het leven kwam bij een auto-ongeluk. ‘Het is een grote eer om te mogen spelen in deze meesterlijke serie, die me al sinds de eerste aflevering aan de buis gekluisterd houdt.’

De van oorsprong Australische actrice (29) was ook te zien in onder meer The Great Gatsby, Guardians of the Galaxy Vol. 2 en The Cloverfield Paradox.

Andere cast

De meeste acteurs van de hoofdrollen in de twee laatste seizoenen van The Crown zijn nu bekend. In het vijfde en zesde seizoen zal een andere cast de rollen overnemen van de acteurs die meespelen in het derde en vierde seizoen en een oudere versie van hen spelen.

Debicki zal te zien zijn naast Imelda Staunton, Jonathan Pryce en Lesley Manville, die koningin Elizabeth, prins Philip en prinses Margaret spelen. Wie Diana’s echtgenoot Charles tot leven brengt in de twee laatste seizoenen moet nog worden onthuld. Spannend…

Seizoen 4

Het uitkijken kan beginnen! Diana maakt in seizoen 4, dat eind dit jaar te zien zal zijn op Netflix, voor het eerst haar opwachting. Ze wordt dan vertolkt door de relatief onbekende actrice Emma Corrin. De opnames hiervan werden net voordat de coronacrisis uitbrak afgerond.

In seizoen vier komt onder meer het huwelijk tussen prinses Diana en prins Charles aan bod. De hoofdrollen worden gespeeld door Olivia Colman (Elizabeth), Helena Bonham-Carter (Margaret) en Gillian Anderson (Margaret Tatcher).

2022

Het vijfde seizoen wordt vermoedelijk pas in 2022 uitgebracht, omdat de voorbereidingen wegens de cast wissel meer tijd nodig hebben. Daar moeten we dus helaas nog even op wachten…

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B — The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020

Bron: NU.nl | Beeld: BrunoPress