Adele blikt terug op 10 jaar ’21’

Het is alweer tien jaar geleden dat we kennismaakten met de zangeres met de gouden strot: Adele. Ze bracht toen namelijk haar eerste hitalbum ’21’ uit. We zongen allemaal mee met Rolling in the deep, Set fire to the rain en Someone like you. De zangeres blikt zelf terug via haar Instagram: ‘Het is gek hoe weinig ik me herinner van die tijd’, schrijft ze bij de post met foto van de albumhoes.

21 was de cd die haar leven veranderde. Over de hele wereld brak ze records en ook hier in Nederland stond de plaat 31 weken op de eerste plaats. Zes jaar later verscheen haar tweede album: 25. Inmiddels wachten fans al jaren op een nieuw album, maar daarover lijkt vooralsnog geen uitsluitsel te vormen. Al doen er wel al jaren geruchten de ronde en kopten verschillende nieuwsmedia afgelopen december dat ze begin dit jaar ‘echt met nieuwe muziek komt’. Geduldig afwachten, dus.

Adele’s 21 is tien jaar

Adele blikt via haar Instagram terug op het uitbrengen van de plaat. Ze bedankt haar fans: ‘Dank vanuit de grond van m’n hart dat we in jullie leven mochten komen en voor sommige mensen zelfs een soundtrack van het leven zijn geweest.’

Privéleven

De Britse zangeres is behoorlijk gesteld op haar privéleven. Zo doen niet alleen al jaren de geruchten de ronde over eventuele nieuwe muziek, maar ook haar liefdesleven is een bron van speculaties. Waar vorige week naar buitenkwam dat de scheiding tussen haar en de vader van haar zoontje helemaal rond is, wordt er ook al een tijd gezegd dat Adele het héél gezellig zou hebben met de Britste rapper Skepta. Maar ook dat blijft: raden in the deep.

Bron: ANP