Adele is na acht jaar weer single

Adele en haar man Simon Konecki zijn gescheiden. Dat heeft de manager van de zangeres bekendgemaakt aan het Amerikaanse persbureau AP. Het stel ontmoette elkaar in 2011 en in 2017 werd bekend dat ze (stiekem) getrouwd waren.

Adele en Simon hebben samen een zoon, Angelo. Hij werd geboren in oktober 2012. Ondanks de scheiding zullen Adele en Simon hun zoon wel samen blijven opvoeden.

In januari waren de zangeres en haar man bij een concert van Elton John in Los Angeles voor het laatst samen in het openbaar gespot.

Bron en beeld: ANP