Hoewel het inmiddels ruim een jaar geleden is dat Adele (32) haar scheiding aankondigde, zou ze volgens fans weer helemaal opnieuw begonnen zijn. Mét een nieuwe vriend, die net als zij geen onbekende is in de muziekwereld.

Nieuwe liefde Adele?

Heel actief is Adele niet op Instagram, maar afgelopen weekend trakteerde de zangeres haar fans op maar liefst twee posts. Op de foto’s is te zien hoe ze terugblikt op haar optreden op Glastonbury, dat vier jaar geleden plaatsvond. Duizenden volgers reageerden op de kiekjes, maar één comment sprong ertussenuit voor fans.

‘Volgens mij hebben ze een relatie’

Op een van haar foto’s van afgelopen weekend ontving Adele een reactie van Skepta (37). “Ik zie dat je je eigen Instagram-wachtwoord weer hebt, lol”, aldus de rapper, doelend op een interview van een paar jaar geleden. De Britse zangeres gaf namelijk eerder toe dat haar management haar wachtwoordenbestand beheert, omdat ze anders rare dingen op social media zou zetten. Op het berichtje van Skepta reageert Adele met een emoji die zijn tong uitsteekt, gevolgd door een hartje. “Volgens mij hebben ze een relatie”, merkt een fan op.

De tekst gaat verder onder de foto.

Adele en Skepta

Het is overigens niet de eerste keer dat Adele en Skepta aan elkaar gelinkt worden. Afgelopen oktober deed ook al de ronde dat de muzikanten een setje zouden zijn. The Sun wist toen op basis van bronnen te melden dat de twee al meermaals op date waren geweest. Skepta is Nederland niet bijster bekend, maar in ‘de scene’ zeker geen nobody. De beste man heeft maar liefst ruim twee miljoen volgers op Instagram.

Scheiding

In april 2019 maakte Adele bekend dat ze na een relatie van ruim zeven jaar zou gaan scheiden van haar man Simon Konecki. De twee stapten in 2016 in het huwelijksbootje en kregen in 2012 een zoon: Angelo James Konecki.

En over Adele’s posts op Instagram gesproken, onlangs tipte ze de BBC-serie I May Destroy You, die ze de ‘beste Britse serie sinds tijden’ noemde. Daarover kun je alles hier lezen.