Turning tables: scheiding Adele twee jaar na break-up rond

Uit elkaar

‘Adele en haar partner zijn uit elkaar gegaan”, liet het management van de zangeres destijds weten in een verklaring. ‘Ze zijn vastbesloten om hun zoon liefdevol samen op te voeden. Zoals altijd vragen ze om privacy. Er komt verder geen commentaar.’ En zo geschiedde, want updates over haar liefdesleven bleven uit. Inmiddels is duidelijk dat hun scheiding rond is.

Co-ouderschap

Voor hun zoon probeert het voormalig koppel zo goed mogelijk met elkaar door een deur te blijven gaan. Volgens een bron zouden ze zelfs tegenover elkaar wonen, om het co-ouderschap zo soepel mogelijk te laten verlopen. ‘Ze doen wat ze kunnen om het voor Angelo zo fijn mogelijk te maken. Hij is haar hele wereld’, aldus de bron.

Adele en Skepta?

Inmiddels gaan de geruchten dat Adele alweer gelukkig in de liefde is. Men fluistert dat ze al sinds oktober vorig jaar aan het daten is met niemand minder dan de Britste rapper Skepta. Maar of dit slechts een juicy verhaal of écht waar is, blijft vooralsnog gissen.