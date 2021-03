Een grote stap voorwaarts voor sportmerk Adidas: een inclusieve campagne. En met inclusief, bedoelen we ook écht inclusief: alle soorten, maten en kleuren vrouwen. De boodschap van het merk: je hoeft er niet op een bepaalde manier uit te zien om aan sport te mogen doen. En daar zijn wij het helemaal mee eens.

Zeg fitness of sport en je denkt aan afgetrainde witte vrouwen met een sixpacks, de zogenaamde #fitgirls, superfoods en sportscholen met mannen die je ’s avonds liever niet tegenkomt in een steegje. Onzin natuurlijk, want sport is voor iedereen. En dat vindt Adidas ook. Vandaar de lancering rondom de nieuwe ‘Formation’-kledinglijn. Gemaakt voor en door vrouwen (#girlpower).

Goede move met ‘Whatch Us Move’-campagne

In de gloednieuwe campagne ‘Watch Us Move’ geven ze vrouwen in alle soorten en maten een podium. Goede move, Adidas. Jessamyn Stanley, een yogi die zich inzet voor bodypositivity, is een van de gezichten. Bovendien zijn we het helemaal met haar eens: in een industrie die zo vet fobisch is, is meer inclusiviteit hardnodig.

Tekst gaat verder onder post.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Jessamyn (@mynameisjessamyn)

‘Representatie is net zo belangrijk als kleding in de juiste maat’

Jessamyn Stanley zegt tegen HLN.be: ‘Als doorgewinterde plussize yogi was het vinden van een geschikte outfit een ongelooflijke uitdaging. De juiste outfit geeft je het gevoel dat je alles kan bereiken. En als je het zelf gelooft, dan kan het ook écht.’ Belangrijker nog dan die kleding in de juiste maten, is de representatie. ‘Dat heb ik lang onderschat. Nu besef ik: inclusiviteit is zo belangrijk. Niet alleen krijg je het gevoel dat je er niet doet, omdat je jezelf nergens in kan herkennen. Het maakt ook de drempel om te bewegen nóg hoger. Als of je er op een bepaalde manier uit moet zien om te gaan hardlopen, aan yoga te doen of naar crossfit te mogen. Daardoor voelen mensen zich niet meer comfortabel in hun eigen lichaam.’

‘Paradox van sporten en dikke mensen’

Eigenlijk is dat natuurlijk de grootste paradox die er is: dikke mensen worden bijna gestraft als ze – om wat voor reden dan ook – niet sporten, maar als ze wel willen sporten is er geen enkel kledingsetje te vinden in hun maat. En daarnaast hebben mensen dan ook nog eens het beeld dat dikke mensen niet in een sportschool thuishoren. Hopelijk draagt deze campagne eraan bij om dit beeld te doorbreken.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: HLN.be, Getty Images