Wordt de nieuwe Adidas Superstar dé schoen van deze zomer?

De meest iconische schoen van Adidas, de Adidas Superstar, is in een nieuw jasje gestoken. Gaat deze variant van de witte schoen met de drie zwarte strepen de zomer veroveren?

Herinner je je nog die ene zomer dat het straatbeeld werd gedomineerd door de witte Stan Smith sneakers van Adidas? Dat is alweer een aantal jaar geleden en sindsdien doet Adidas zijn stinkende best om die populariteit te evenaren. Nog niet echt gelukt, al blijft Adidas een veel gezien schoeisel op straat. Nu doet Adidas opnieuw een poging, door de klassieke Superstar in een nieuw jasje te steken.

Adidas Superstar

Over die iconische gymp. De Adidas Superstar werd voor het eerst ontworpen in 1969, toen nog bedoeld als basketbalschoen. Het ontwerp was destijds revolutionair: het leer in de vorm van een schelp op de neus van de schoen, de shell toe, was nog niet eerder gezien. Ook de kwaliteit van het leer was innovatief. En dus trok de schoen, zoals bedoeld, aandacht van professionele basketbalspelers zoals Kareem Abdul-Jabbar in die tijd.

Run DMC

En hoe meer de technologie groeide, hoe makkelijker de Superstar zich verplaatste van het basketbalveld naar de straat. Vrijwel feilloos werd de schoen een onderdeel van het straatbeeld en toen de extreem populaire én hip geklede hiphopband Run DMC de schoenen omarmden als hun signature look – uiteraard gedragen onder hun tweedelige Adidas-trainingspakken – was de hype compleet. De populariteit van de Adidas Superstar steeg naar ongekende hoogte.

In 1986 volgde de natte droom van iedere marketeer: Run DMC bracht het nummer My Adidas uit, een muzikale ode aan de deze sneaker. Toen de hiphoppers het nummer zongen op Madison Square Garden, riepen ze alle fans op om hun Adidas Superstars in de lucht te houden. En tada: de Superstar groeide uit tot een superster.

Fast forward naar nu

Is de Adidas Superstar ooit uit het straatbeeld verdwenen? Niet echt. Je zou de schoen kunnen vergelijken met de Blazer en Cortez van Nike. Of met de All Star schoenen van All Star – tevens begonnen als basketbalschoen. Voor alle vier de modellen geldt dat de iconische modellen steeds opnieuw in productie worden genomen. Vaak blijven de merken trouw aan het originele model, maar is er wel sprake van innovatieve verbeteringen. En soms wordt het klassieke model ondergedompeld in een emmertje vol van eigentijdse invloeden.

Dat is precies wat Adidas nu doet met haar Superstar. Om de vijftigste verjaardag van de iconische schoen te vieren, heeft het Duitse sportmerk de hulp ingeroepen van de New Yorkse ontwerpers Ji Won Chi en Olivia O’Blanc. Zij hebben een elevated capsule collectie mogen maken, met de Superstar als middelpunt. ‘We hebben Olivia’s functionaliteit en mijn visueel grafische concepten samengebracht in ieder item van de collectie en ook in de Superstar.’

Het resultaat is het klassieke witte model van de Superstar zoals je die kent, inclusief shell toes en drie strepen. Het verschil zit ‘m echter in de veters: die zijn vervangen door klittenband. Dat klittenband – helemaal volgens logomania – is voorzien van de namen van de ontwerpers. Of deze variant het succes van de oorspronkelijke Superstars óf de Stan Smith’s gaat overtreffen, weten we niet. Maar helemaal 2020 is ‘ie wel.

