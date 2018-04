Adidas zet zich in tegen zeevervuiling en maakt unieke yogacollectie van gerecycled plastic

Het sportmerk staat bekend om zijn hippe kleding, sneakers en andere sportattributen. Maar het merk is tegenwoordig zoveel meer dan dat. Adidas wil namelijk ook een steentje bijdragen aan het tegengaan van alle milieuvervuiling waar we vandaag de dag mee te maken hebben. Het resultaat? Opnieuw een collectie waarbij de kleding gemaakt is van gerecycled plastic uit de oceaan.

Adidas doet dit niet alleen; het merk krijgt hulp van yoga-lifestylemerk Wanderlust en milieu-initiatief Parley for the Oceans. Samen hebben zij de handen ineen geslagen om zo een hippe maar ook milieubewuste collectie met yogakleding te ontwerpen. En dat is er zeker niet zomaar een.

42 stuks

Naast het feit dat de collectie uit maar liefst 42 stukken bestaat, komt ook het thema van de collectie goed naar voren. Zo zijn de crop tops, leggings, bomberjacks en shorts geïnspireerd door de zogenoemde kracht van de zee en bestaat het kleurenpalet dan ook uit verschillende tinten blauw, zwarte kleuren en grijstinten. Niet verkeerd, toch?

Succes

Ook hangt er aan de items geen belachelijk prijskaartje en ben je – altijd een fijne bijkomstigheid – ook nog eens milieubewust bezig. Nu maar hopen dat de collectie net zo succesvol is als de vorige. Daarvan zijn er al meer dan een miljoen paar UltraBoost Uncaged-sneakers – die speciaal voor de collectie werden ontworpen – verkocht. Een groot succes, dus!

