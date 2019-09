All I want for Christmas: deze adventskalender is speciaal voor je kat

All I want for Christmas is… nee, in dit geval niet you, want deze adventskalender speciaal voor je kat mag zeker niet ontbreken onder de boom dit jaar. En dat de leukste cadeaus niet duur hoeven te zijn, blijkt maar weer.

Want je trouwe pluizenbol mag natuurlijk niet overgeslagen worden door de kerstman. En hoe leuk is het als je samen – of ja, samen, je snapt wat we bedoelen – elke dag een vakje open kan maken?

Ready, set, action

De Action komt daarom met een adventskalender vol met lekkernijen voor je kat. Achter elk deurtje zit een ware verrassing waardoor het aftellen naar kerst nóg iets leuker wordt. Voor slechts €3,89 scoor je deze traktatie, dus waar wacht je nog op?

Bron: Libelle | Beeld: Action, iStock