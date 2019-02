De advocaat van de tegenpartij weet het zeker: ‘R. Kelly zit binnenkort achter de tralies’

De rechtszaak van R. Kelly houdt in Amerika de gemoederen flink bezig. Niet alleen hebben sterren als John Legend en Lady Gaga zich fel uitgesproken tegen de zanger, ook de gemeenteraad van de Amerikaanse stad Philadelphia heeft unaniem besloten om R. Kelly te ‘verbannen’ uit de stad. En de advocaat van de slachtoffers weet het zeker: ‘R. Kelly zit binnenkort achter tralies.’

Dat laat Michael Avenatti, de advocaat van de slachtoffers, weten in een reeks tweets. Hij schrijft: ‘Sinds april werk ik aan de R. Kelly-zaak. We zullen snel weten wat het resultaat van dat werk is. We gaan dit helemaal openbaar maken voor het belang van al zijn slachtoffers. Er zal één pedofiel minder vrij rondlopen. Daar kun je op rekenen. #gerechtigheid.’

Ook neemt de advocaat een hard standpunt in: ‘Laten we eerlijk zijn. Als de slachtoffers van R. Kelly jonge, witte meisjes waren geweest, was hij al lang voor de rest van zijn leven opgesloten. Het is een schande dat hij nog vrijloopt. En ik beloof je, daar zal snel verandering in komen.’

Let’s be honest about it – if R. Kelly’s victims were young white girls, he would already be locked up for life. It’s a disgrace that he remains free to be the predator that he is. And I can promise you it will soon change… — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 3 februari 2019

R. Kelly blijft in de ontkenningsfase hangen

Toch blijft R. Kelly in alle toonaarden ontkennen. Zijn advocaat Steve Greenberg liet aan Associated Press weten dat R. Kelly voet bij stuk houdt: ‘De aantijgingen zijn niet waar, omdat hij nooit bewust seks heeft gehad met minderjarige meisjes, hij nooit iemand heeft gedwongen tot iets, niemand heeft gegijzeld, hij heeft niemand misbruikt.’

Philadelphia

Hoewel R. Kelly blijft hopen op een goed einde, distantiëren steeds meer mensen en bedrijven zich van hem. Lady Gaga verwijderde hun nummer op Spotify, Sony Music ontbond per direct het contract en de gemeenteraad van Philadelphia stemde dus unaniem tegen zijn eventuele aanwezigheid in de stad. Wat overigens niet betekent dat R. Kelly officieel geen toegang meer heeft tot de stad, ze laten via dit besluit louter weten dat hij liever niet welkom is.

Wanneer de rechter uitspraak doet over de zaak is nog niet bekend.

