Aftellen: dít is wanneer het állerlaatste Game of Thrones-seizoen te zien is

Het vorige seizoen van de hitserie Game of Thrones begon destijds in de zomerperiode, in juli om precies te zijn. Voor wie dacht dat-ie op het volgende en tevens allerlaatste seizoen opnieuw tot de zomer moest wachten, hebben we goed nieuws. Ziggo, die in Nederland de rechten van de serie heeft, heeft bekendgemaakt wanneer we de start van de grande finale kunnen verwachten en da’s eerder dan verwacht.

Exclusief

Het laatste seizoen van populaire show wordt uitgezonden in april 2019. Het achtste seizoen heeft zes afleveringen. Een dag na de uitzending in Amerika is de eerste aflevering al exclusief in Nederland bij Ziggo te zien. Althans, als Ziggo meewerkt, dat weet je immers nooit… Daarna komt iedere week een nieuwe aflevering beschikbaar (nogmaals: als Ziggo meewerkt, hehe).

Kort door de bocht

Game of Thrones, dat honderden prijzen heeft gewonnen, is een Amerikaanse televisieserie van HBO die sinds 2011 wordt uitgezonden. De serie is gebaseerd op de boeken uit de serie ‘Het lied van ijs en vuur’ van de Amerikaanse schrijver George R.R. Martin. De serie heeft meerdere verhaallijnen en speelt zich vooral af in de Zeven Koninkrijken op het westelijke mythische continent Westeros, waar adellijke families strijden om de macht in het rijk. De Zeven Koninkrijken worden van het verre noorden gescheiden door de grote ijsmuur.