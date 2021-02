De eerste twee sexy films van de After serie hebben we natuurlijk al gezien en de derde is onderweg. After We Fell is het vervolg op After (deel één) en After We Collided (deel twee). En deel drie belooft veel goeds, drama en: veel seks.

In de After reeks volgen we het liefdesverhaal van Tessa en Hardin. Hardin is de complexe rebel, Tessa de lieve en zorgzame vrouw. Het stel past dus eigenlijk helemaal niet bij elkaar, maar ze kunnen ook niet zonder elkaar. Dat werd al pijnlijk duidelijk in de eerste twee delen, maar ook in deel drie lijkt het een kat-en-muis-spel te worden.

Hardin is nog steeds bezitterig en jaloers en dat lijkt erger te worden als Tessa’s verdwenen vader tevoorschijn komt. Bovendien wil Tessa verhuizen naar Seattle en dat zet de relatie van het stel verder onder druk. Onthullingen over de familie van Tessa en over Hardin maken dat een rooskleurige toekomst er niet in lijkt te zitten.

Releasedatum After We Fell

Vanwege tante corona is het nog niet duidelijk wanneer de film in de bioscoop te zien zal zijn. Wat we al wél weten is dat de opnames van de vierde en laatste film (After Ever Happy) ook al zijn afgerond, namelijk in december 2020 al. De cast ziet er dit keer anders uit dan in de voorgaande films. Eigenlijk iedereen, behalve Tessa en Hardin, wordt door andere acteurs gespeeld. Maar dat mag de pret (en vooral steamy scenes) niet drukken. Bekijk de trailer maar eens.

