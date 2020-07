Afvaller ‘De Bachelorette’: ‘Over één ding ben ik meer dan zeker: ik ben blij dat ik geen roos heb gekregen!’

In ‘De Bachelorette’ is het aantal kandidaten inmiddels geslonken naar vier. In de nieuwste aflevering heeft Gaby Blaaser (34) afscheid genomen van niet één, maar twee mannen. Kasper was duidelijk aangeslagen dat hij naar huis werd gestuurd door de blondine, maar Boy had er minder moeite mee om zijn koffers te pakken. Sterker nog, hij is zelfs blíj dat hij niet langer hoefde te blijven.

‘De Bachelorette’-Boy

Boy kijkt met gemengde gevoelens terug op de afgelopen aflevering van De Bachelorette, zo laat hij weten via Instagram. “Maar over één ding ben ik meer dan zeker: ik ben blij dat ik geen roos heb gekregen!”, schrijft hij bij een stilstaand beeld van de bewuste uitzending. “De kant waar het nu op gaat, past niet bij mij als persoon. Ik denk dat ik te veel serieuze dingen in mijn leven heb meegemaakt om hierin mee te gaan. Dat was ook wel af te lezen aan mijn gezicht volgens mij.”

Binnenkort meer

Hij sluit af met de belofte om binnenkort een uitgebreid verslag te doen van zijn deelname aan De Bachelorette. “Ik geef snel mijn reactie op YouTube, waarin ik uitleg waarom ik mij zo afzijdig hield plus mijn kant van het verhaal vertel.”

De tekst gaat verder onder de foto.

‘Zoen’ Jordy en Gaby

Waar Boy op lijkt te doelen, is alle ophef die ontstond na de date van Jethro en Gaby. Hij had tegen de blondine gezegd dat in het huis rond ging dat zij met Jordy had gezoend, met wie ze in de vorige aflevering op date ging. Dat viel rauw op het dak van de voormalig GTST-actrice, aangezien er slechts een kus had plaatsgevonden. Klinkt voor de een als een simpele roddel, maar let me ask you this: waarom zouden vrouwen het oké moeten vinden dat mannen opscheppen over intieme details?

Cocktailparty

Nadat Gaby de roddel te horen had gekregen van Jethro, besloot ze de mannen als groep aan te speken. Tijdens de cocktailparty pakte de blondine haar moment. “Als ik iets haat in het leven, dan is het liegen”, snikte ze. Het maakt me intens verdrietig als ik dingen hoor en twijfel aan één van jullie, of al van jullie oprechtheid.” Snappen we!

Ook VIVA’s Lise Steegmans keek de aflevering en schrok nogal van de tamme reactie van alle mannen. Haar grappige kijk daarop – ze heeft het over ‘Mega Mindy en haar peuterklasje’ – lees je hier.