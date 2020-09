Rood scherm of niet: is de afvaller in ‘WIDM’ wel écht naar huis?

Niet is wat het lijkt in WIDM, zo blijkt altijd maar weer. Veel fans denken dan ook dat de afvaller van afgelopen zaterdag nog niet écht weg is. Ondanks het rode scherm dat we toch wel in beeld kregen.

Let op: spoilers!

We zagen namelijk hoe de kandidaten – na een grote opluchting – één voor één hun spullen moesten pakken en in een busje mochten plaatsnemen. Maar bij de laatste executie zagen we alleen Ellie geschokt zich afvragen of Horace inderdaad naar huis moest.

Wanneer je een windje hebt gelaten in de auto..en je ziet je medepassagiers aankomen#widm pic.twitter.com/v0OhYpHURh — Starbuck (@starbuck68) September 19, 2020

Afvaller WIDM

Maar Wie is de Mol? zou Wie is de Mol? niet zijn als er toch nog een addertje onder het gras zou zitten. Kan Horace volgende week terug in het spel worden gebracht? Of blijft zijn rode scherm echt definitief? Wie namelijk punten had ingezet op deze kandidaat in de app, is deze toch zeker wel kwijt.

Busjes

Alleen geef toe: de busjes die alle drie een andere kant op rijden, de tekst ‘wordt vervolgd’ in beeld… Het laat echte Molloten in ieder geval denken dat er nog wel íets gaat gebeuren. Veel fans gokken ook nog op een 2.0-versie van ‘Wij zijn niet in Kiev, vriend’. Wel of geen afvaller in WIDM, we zullen toch weer een week moeten afwachten. Helaas, helaas.

De executie is weer een lekkere mindfuck. Even dacht ik dat de exit van Horace fake was, omdat het wat vreemd is gemonteerd. Het feit dat ik punten heb verloren in de app bewijzen het tegendeel. Of…? En ook prachtig dat de kandidaten verschillende richtingen opgingen! #widm — Mollotig (@Mollotig) September 20, 2020

Dit was het raarste einde ever van een aflevering. Het voelde ook zo geacteerd. Zou Horace terugkomen? Rick zei: 1 van jullie gaat niet mee. Niet: 1 van jullie gaat naar huis. Ik ben in de war. 🤣🤷🏻‍♀️ #widm — Demi. (@xxdemifu) September 19, 2020

Hmmmm dat heb ik nog nooit gezien, wordt vervolgd aan het einde van #widm. #moltalk Zou Horace dan toch … — Mannon (@MaantjeEy) September 19, 2020

Ze gaan niet allemaal naar dezelfde locatie!!??!?!! "Ik ben niet in Kiev, vriend" (deel 2)#widm pic.twitter.com/fjiZITdEQx — Dennis Gerritsen (@Dennboss) September 19, 2020

Bron: Boulevard | Beeld: AVROTROS