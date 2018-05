Aha! Danielle en Fabrizio zijn dus wel een koppel geweest

In Temptation Island konden we allemaal de klik zien tussen Danielle en Fabrizio, ook al is er niet echt iets gebeurd tussen de twee (behalve dan dat Danielle een ‘kleurplaatje’ rijker is). Fabrizio kreeg duidelijk gevoelens die Danielle niet kon beantwoorden. Nu blijkt dat ze toch een koppel zijn geweest ná Temptation Island.

Uit de laatste aflevering van Temptation Island konden we al opmaken dat Danielle en Fabrizio elkaar nog gezien hadden na het programma, maar dat het op niets was uitgelopen. Maar volgens HLN waren Danielle en Fabrizio na de opnames toch een stel, ook al was dat maar van korte duur.

Danielle en Fabrizio

Zo liet Fabrizio aan HLN weten: ‘Terug thuis wilden we onze relatie een eerlijke kans geven, maar in ’t echte leven bots je toch op zaken waar je in Thailand geen rekening mee hoefde te houden.’ De twee wonen zo’n drie uur van elkaar vandaan en dat maakte het natuurlijk niet makkelijk. Ook was Fabrizio te druk met zijn tattoo-zaak. Daarnaast stookte ex Mezdi tussen het koppel door Fabrizio lastig te vallen op social media.

Het is nu toch echt over tussen Danielle en Fabrizio. De twee hebben elkaar niet meer gesproken sinds oktober vorig jaar.

Bron: HLN | Beeld: RTL, Temptation Island