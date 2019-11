Aha: déze hond past het beste bij je volgens je sterrenbeeld

Wil jij een hondje voor Kerst (ja! ja! ja!)? Maar zit je te dubben over het ras? Natuurlijk verschilt het per persoon (en diens levensstijl) en per hond (en diens levensbehoefte) wie een MATCH zijn. Maar wat staat er in de sterren?

Steenbok (21 december t/m 19 januari)

Als Steenbok ben je – over het algemeen – superverantwoordelijk en ambitieus. Je geeft veel om je familie, quality time met hen is dan ook belangrijk. Een Siberische husky is de ideale hond voor jou! Hij is erg zachtaardig en zal voor iedereen lief zijn. Ook is hij erg alert en bovendien een die-hard gezinshond. Wat let je?

Waterman (20 januari t/m 18 februari)

Je bent altijd enthousiast en alive and kicking! Ook ben je slim. Je bent voor veel mensen een beste vriend. De hond die het beste bij jou past is een dwergkeeshond. Hij is ook erg levendig en heeft veel energie. Kunnen jullie samen rondrennen door het leven, boswandelingen maken. Ook zal de dwergkeeshond altijd gehoorzamen en je beschermen. Nét wat je nodig hebt.

Vissen (19 februari t/m 20 maart)

Vissen zijn graag op zichzelf. Sterker nog: ze zijn een kei in alleen zijn. Pluspunten? Ze zijn onafhankelijk! De hond die onafhankelijk ook belangrijk vindt is de Yorkshire terriër. Ze zijn erg vastberaden, maar blijven wél trouw. Hmmm, daar kan menig partner niet aan tippen. En daar blijft het niet bij, Vissen kunnen ook erg gevoelig zijn (ook al zeggen ze dat niet!). Een Yorkshire terriër heeft geen woorden nodig, hij weet wanneer je hem nodig hebt.

Ram (21 maart t/m 20 april)

Denk je aan een Ram, dan denk je aan een leider! Ook zit je altijd vol energie en ben je ondernemend. Verrassing: een mopshond is de ideale hond voor jou. Hij vindt het geweldig om overal mee naartoe te gaan (reisje hier, reisje daar) en heeft een groot uithoudingsvermogen. Hij heeft deze inspanning ook nodig, anders wordt-ie lui. Ook fijn: een mopshond zal altijd dolblij zijn om je te zien. Hij is de ideale gezelschapshond!

Stier (21 april t/m 20 mei)

Voor een Stier zijn twee dingen belangrijk: veiligheid en liefde. De hond die het beste bij jou past, is een border collie. Deze hond heeft een liefdevol, consequent baasje nodig. Je kunt deze hond alle liefde geven die hij nodig heeft en hij zal het je ook zeker teruggeven. Geen man (of vrouw) meer nodig, hoor.

Tweelingen (21 mei t/m 21 juni)

Tweelingen bezitten over een grote dosis energie en zijn altijd enthousiast. Een corgi is de ideale hond voor jou. Hij beschikt namelijk over dezelfde ondernemingslust. Er is dus genoeg te doen voor jullie twee! Ook is de corgi een zeer intelligente hond die erg snel leert. Dit past ook goed bij jou. Een corgi houdt van gezelligheid en veel mensen om zich heen, alleen zijn vindt hij niet prettig. Net als jij. Met een corgi ben je altijd samen.

Kreeft (22 juni t/m 22 juli)

Kreeften zijn vaak (over)gevoelig en een tikkie emotioneel. Ken je Marley uit de Hollywood-film ‘Marley & Me‘ nog? Het hondje dat, ondanks z’n streken, ieders hart stal: een golden retriever is de hond die het beste bij jou past. Een golden retriever houdt er namelijk van om lekker in de watten gelegd te worden. Golden retrievers zullen van je gezelschap genieten, maar gunnen je ook rust.

Leeuw (23 juli t/m 22 augustus)

Je bent erg dominant en houdt ervan om in het middelpunt te staan. Maar er is ook goed nieuws, want je bent eveneens creatief en intelligent. Een teckel en jij zouden een #dreamteam zijn. Dit gezelschapshondje is ook ontzettend intelligent én leergierig en heeft dus een slim baasje nodig. P.S. een teckel is er wel een hond met een gebruiksaanwijzing, maar jij misschien ook wel…

Maagd (23 augustus t/m 22 september)

Jij bent erg bescheiden (en dat siert je!) en je weet als geen ander wat hard werken is. Af en toe kun je ook een tikkeltje te perfectionistisch zijn. En dat is alleen maar vermoeiend voor jezelf. Een cairn terriër kan je helpen om minder streng te zijn voor jezelf. En meer te genieten van het leven! Hij is loyaal en lief en zal je beste vriend worden. Vergeet niet: hij moet wel voldoende beweging krijgen. Wandelen is niet alleen goed voor je hond, maar ook voor jou. Kan je je hoofd leegmaken!

Weegschaal (23 september t/m 22 oktober)

Weegschalen staan bekend om hun sociale vermogen. Jij kunt met iedereen overweg! Dit zijn precies de eigenschappen die een labrador ook heeft. Samen kunnen jullie van alles ondernemen, de wereld aan! Hij vindt het leuk om uitstapjes te maken en is erg actief. Een labrador is bovendien ook een goede waakhond, hij zal je altijd beschermen.

Schorpioen (23 oktober t/m 21 november)

Schorpioenen hebben vaak een duidelijke mening en doen alles vol passie. Ze zijn ook passievol! En temperament, dat uit zich soms in koppigheid. Een Berner sennenhond is jouw perfecte maatje, want ook vurig. Jullie zijn gewaagd aan elkaar. Maar hij zal je hoe dan ook gehoorzamen. Ook is hij waakzaam, hij zal er alles aan doen om je te beschermen. #goals

Boogschutter (22 november t/m 20 december)

Jij hebt altijd een lach op je gezicht! De optimisme straalt er vanaf. Wel vind je het soms moeilijk om de confrontatie aan te gaan. Een Duitse herdershond zal je hier enorm bij helpen. Hij stimuleert je om voor jezelf op te komen. En te durven kiezen voor jezelf. Andersom moet hij ook gestimuleerd worden, door bijvoorbeeld elke dag even een spelletje apporteren te spelen. Het is een erg intelligente hond en bovendien ontzettend trouw. Jullie houden elkaar scherp!

