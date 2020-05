Aha: dít is waarom Temptation-verleider Nick ineens weg was

Er was eens… een casanova die meedeed aan Temptation Island. Maar na één aflevering was zijn sprookje al voorbij: de verleider moest zijn spullen pakken en weg. We hebben het over Nick, waarvan eerder bekend werd dat hij (onopgemerkt) het programma had verlaten. Maar waarom eigenlijk?

Lees ook:

Niemand gemerkt: deze verleider werd eerder naar huis gestuurd tijdens ‘Temptation’

Nou, Romee onthulde al dat Nick níet zo goed in de groep lag. Dat blijkt zacht uitgedrukt, als we Roshina moeten geloven. ‘Nick is naar huis gestuurd, nadat ik ruzie met hem kreeg. Die ruzie liep een beetje uit de hand…’, aldus de vriendin van Karim in Temptation Gossip.

Verleider weg

Zo zou de verleider nogal nare dingen gezegd hebben over de geaardheid van mede-verleider Grigor. En dat schoot bij Roshina in het verkeerde keelgat. ‘Op een gegeven moment was hij een beetje buiten de groep gevallen en buitengesloten. We hebben eigenlijk niet eens doorgehad dat hij weg is gegaan, hij was in een keer gewoon weg.’

Eén aflevering

Nick Roelofs maakte tegelijkertijd met verleidster Angelique zijn entree, maar het was dus al snel gedaan met de pret. De geruchten gaan zelfs dat hij slechts één aflevering te zien zou zijn geweest. Kijkers hebben hem in ieder geval niet echt gemist, aangezien dit recentelijk pas aan het licht kwam.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Boulevard | Beeld: Still