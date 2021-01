Aha! Dít item mag je absoluut niet meenemen naar Temptation Island

De deelnemers van Temptation Island moeten zich aan een aantal regels houden. Zo mogen ze – uiteraard – geen telefoon meenemen naar het zonnige Italië. Maar er is nog één item die zij absoluut niet in hun koffer mogen stoppen…

Kan jij al raden wat het is?

Verboden spullen

In een nieuwe YouTube-video op het kanaal van ‘Brad & Mike’ zijn singles Roxanne en ‘kleine’ Mike te gast. De twee vertellen openhartig over hun deelname aan Temptation Island: Love or Leave. En laten hierbij geen detail achterwege. Juicy! Zo ook welke dingen er absoluut verboden waren tijdens hun verblijf. Want blijkbaar krijgen álle deelnemers van Temptation Island vóór hun vertrek een lijst met spullen die een no go zijn.

Libido

Geen telefoon, dat mag duidelijk zijn. Maar welk item is écht absoluut verboden? Een seksspeeltje! Say what? ‘Speeltjes staan in hoofdletters bovenaan de lijst met dingen die je níét mee mag nemen,’ vertelt Roxanne. En eigenlijk is de reden best logisch: de productie van het programma hoopt op deze manier het libido en de seksuele verlangens van de deelnemers op te krikken. Zo is de kans groter dat er ”iets” gebeurt tussen de deelnemers. Yes! Want eerlijk, dat is wat Temptation Island zó juicy maakt 😉

Bekijk hieronder de video:

Bron: Cosmopolitan| Beeld: RTL Beeldbank