Aha: dít zijn de 6 vriendschappen die iedere vrouw nodig heeft

De Australische levenscoach Bella Zanesco borduurt voort op dat werk en onderscheidt zes verschillende vriendinnen die iedere vrouw in haar leven zou moeten hebben. ‘Ieder van deze mensen haalt een ander gedeelte van jou naar boven, en jij op jouw beurt weer een verschillend gedeelte van hen. Zo heb je een prachtige cyclus’, aldus de levenscoach.

Als je déze zes vriendschappen in je leven hebt, dan bof je!

1. De katalysator

De aanpakker en de durfal in één! Deze vriendin staat te juichen om verandering en moedigt je aan een sprong in het diepe te nemen. Zij weet dat je een nieuwe baan nodig hebt (voor je het zelf weet) en ze is degene die aan de bel trekt wanneer je in een kut relatie zit.

2. De speler

Life of the party, met haar is het nooit saai. Ze brengt het kind in jullie naar boven. Lachen, gieren, brullen is haar credo. En ze trekt je van de bank, ook als je liefdesverdriet hebt. Of nog niet zo lang moeder bent en je baby eigenlijk niet een avond bij je partner wil laten, máár wel nodig naar de waxbar moet.

3. De verzorger

Deze vriendin is lief, geduldig en betrouwbaar en staat altijd als eerste voor je klaar! Hoog empathisch vermogen? Check. Als het niet goed gaat luistert ze en toont begrip, in plaats van je te overspoelen met goedbedoelde adviezen.

4. De inspirator

Deze home girl geeft je energie! Omdat ze zelf barst van de energie en inspiratie. Altijd als je haar gezien hebt, loop je over van de ideeën. Ze zet je aan het denken over jouw plek in de wereld. En wie weet besluit je om dit jaar eindelijk vrijwilligerswerk in Afrika te doen, iets waar je al van droomt sinds je 18e.

5. De uitdager

Ze daagt je op een respectvolle manier uit om je aan het denken te zetten. Haar scherpte houdt jou ook scherp! Met haar heb je de interessantste discussies en ze kan je altijd van gedachte doen veranderen.

6. De lover

Ze houdt van je, hoe vaak je er ook een potje van maakt. Ze kent je al jaren en is de vriendin die je altijd een gevoel van kameraadschap en geruststelling geeft. En: ze houdt van knuffelen, ook als jij er geen zin in hebt. Maar de hugs stiekem wel heel hard nodig hebt.