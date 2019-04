Aha! Dus dit is de échte temptation van Laura uit Temptation Island

Afgelopen week kwam het onverwachte nieuws naar buiten dat Laura en Roger van Temptation Island uit elkaar zijn (wie had dat gedacht?!). Hoewel de twee nu geen koppel meer vormen, leken ze tijdens de opnames van het programma ijzersterk te zijn. Zo wist geen enkele verleider Laura’s hart te veroveren – zelfs niet een klein beetje. In een interview met Goedele Liekens onthult Roger nu wie Laura’s ultieme “temptation” is.

En die “temptation” lijkt in de verste verte niet op haar ex-vriend Roger. Zo vertelt hij tegen Goedele Liekens in Goedele On Top van wie Laura’s hart sneller gaat kloppen. En dat is niet één van de verleiders uit dit seizoen van Temptation Island. ‘Ze had ook geen temptation. Dat was echt een teleurstelling,’ aldus Roger. En dat bleek wel, want zelfs de nieuwe verleider Denzel maakte geen kans bij Laura (ook al vond ze hem niet ‘super lelijk’).

Oude bekende

Maar er is wel iemand uit een ander seizoen van het programma waar Laura het warm van krijgt. ‘Dat is heel makkelijk: Fabrizio,’ zegt Roger. ‘Het is eigenlijk heel gek dat Laura op een Afrikaan is gevallen, want ik ben totaal niet haar temptation.’ Wow, die zagen we niet aankomen! Helaas voor Laura is ex-verleider Fabrizio, die we kennen uit het vorige seizoen van Temptation Island, nog steeds gelukkig met Pommeline, die twee jaar geleden meedeed aan het programma als verleidster. De twee zijn binnenkort te bewonderen in het nieuwe seizoen van Temptation Island VIPS.

Benieuwd naar het complete interview? Bekijk het fragment hier.