Aha: het grijs draaien van je favoriete nummer maakt je dus enorm happy

Iedereen heeft wel een nummer waar we maar geen genoeg van kunnen krijgen. Het liefst draaien we deze dan ook helemaal grijs, zónder ‘m af te wisselen met een ander nummer. Maar terwijl sommigen misschien helemaal gek worden van jouw eentonige muziekkeuze (niet heel fijn voor je medepassagiers in de auto bijvoorbeeld), blijkt uit onderzoek dat jij er juist extra gelukkig van wordt. Ha!

Het is de afgelopen weken by far het meest afgespeelde nummer in je hele Spotify-lijst, en je bent dan ook niet van plan dat de aankomende dagen te veranderen. Het maakt je namelijk immens vrolijk en dat is uiteraard heel wat waard. Het extreme re-listening is voor velen waarschijnlijk enorm herkenbaar, en vandaar dat de universiteit van Michigan besloot een onderzoek te starten.

Adrenalinekick

Het continu draaien van je favoriete nummer is namelijk net een soort verslaving. Volgens het onderzoek zou het nummer dat dus continu op repeat gaat je een soort adrenalinekick geven, waardoor je er telkens meer en meer van wil. Al is dat niet het enige. Het zou namelijk ook zorgen voor een flinke portie zelfvertrouwen. En dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen.

Wij kunnen wel raden welk nummer jij nu weer op gaat zetten…

