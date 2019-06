Aha: hier kun je Rowan uit ‘EOTB’ ook nog van kennen

Rowan veroorzaakte afgelopen zondag heel wat ophef toen ze haar entree in de villa van Ex on the Beach maakte. Yasmine en de tweeling waren op zijn zachtst gezegd not amused met de komst van de blondine. Toch is het niet de eerste keer dat de realityster haar opwachting maakt op televisie.

Want mocht je denken: hee, wat een bekend gezicht. Dat kan. Rowan deed namelijk al eerder mee aan een show. Alleen die variant was wel andere koek dan de vechtpartij waar ze bij het MTV-programma in terecht kwam. Rowan deed namelijk mee The Next Boy/Girl Band.

Auditie

Ze deed mee aan het eerste seizoen, maar haalde de band uiteindelijk niet. En er is nog meer. Rowan zou namelijk momenteel een relatie hebben met niemand minder dan Ricardo. Nu gaat er bij het horen van deze naam misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar hij deed afgelopen seizoen mee als verleidster in Temptation Island VIPS. Goed, is dat ook weer opgehelderd.

Bron: Cosmpolitan | Beeld: MTV