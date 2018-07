Aha! Dit is waarom tatoeages verslavend zijn

Mensen met een tatoeage kennen het gevoel vast: terwijl de ene tattoo met verse inkt op je lichaam wordt gezet, denk je stiekem alvast na over de volgende. Je hebt niet eens een concreet idee voor je aankomende tattoo, maar dat er een volgend bezoekje aan de tattoosalon volgt, is zeker en vast. Hoezo zijn tatoeages zo verslavend?

De reden waarom tatoeages verslavend kunnen zijn heeft alles te maken met het proces en de fysieke ‘pijn’ die het zetten van een tattoo met zich meebrengt. Wanneer je lichaam moet omgaan met pijn, geven je hersenen chemische stoffen vrij via dezelfde mechanismen die kunnen zorgen voor drugs- of alcoholverslaving. Het verschil zit ‘m echter in het feit dat je lichaam niet afhankelijk wordt van de nieuwe inkt, zoals dat bij alcohol of drugs wel het geval is.

Dit wordt door genoeg onderzoeken ondersteunt, want dat bij het zetten van een tatoeage zowel adrenaline als endorfine vrijkomen, is inmiddels algemeen bekend. Deze stofjes zorgen ervoor dat je pijn kan verdragen.

Natuurlijk geldt de endorfine rush voor veel mensen niet als hoofdreden om een tattoo te laten zetten. Die zit ‘m vaak in het feit dat we iets moois, symbolisch of onvergetelijks op ons lichaam willen. Dat draagt volgens Viren Swami, een psycholoog aan de Universiteit van Westminster die onderzoek deed naar tatoeages, bij aan de keuze voor meerdere tattoo’s. ‘Er zijn veel verschillende redenen bekend om een tattoo te nemen, maar individualiteit voert vrijwel altijd de boventoon.’

De positieve herinnering aan het zetten van een tatoeage, mede door de adrenaline en endorfine rush, zorgt ervoor dat je het des te leuker vindt om je opnieuw te laten inken. In die zin zorgt het zetten van een tatoeage vaak voor een positieve associatie. Plus, na die eerste tattoo ben je je opeens bewust van het lege canvas dat je lichaam heet en verrek, daar is nog plaats genoeg!

Wist je trouwens dat gemiddeld 2 tot 7 jaar tussen de eerste en de tweede tattoo zit? Dan valt nog reuze mee voor een verslaving.