Aldi heeft een goedkope Air Lounger in de schappen liggen

Op het strand of in het park, je ziet mensen overal staan zwaaien met hun Air Lounger. Even de wind vangen en voilá, je hebt een draagbare zitzak waarin je heerlijk kunt vertoeven. De Lamzac van Fatboy was de eerste variant, maar natuurlijk komt Aldi nu met een prima B-keuze.

De discount-supermarkt heeft een eigen variant van de Air Lounger gemaakt, die voor slechts €13,00 in de schappen ligt. Hij komt in twee modellen en is verkrijgbaar in meerdere kleuren. Eenmaal opengezwaaid en opgeblazen is de Air Lounger even groot als een eenpersoonsbed.

De Lamzac van Fatboy is €74,50, maar gaat waarschijnlijk iets langer mee door de betere kwaliteit. Dus nu aan jou de vraag, wat heeft je voorkeur: lekker liggen of meer glaasjes rosé?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.