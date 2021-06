Heb jij wel zin in een beetje avontuur? Kunnen we goed begrijpen. De kans is groot dat je het afgelopen jaar weinig hebt meegemaakt en je nu snakt naar iets spannends in je leven. Misschien hebben we de oplossing voor je gevonden. Airbnb is namelijk op zoek naar twaalf mensen die een jaar lang in het buitenland willen wonen en werken. En ja, dat wordt volledig vergoed door Airbnb zelf.

Dus… Ben jij juli 2021 tot en met juli 2022 beschikbaar? Let dan even op.

Ervaringen delen

Je vraagt je misschien af wat dan het addertje onder het gras is, en zelfs daar hebben we een goed antwoord op. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen, is het delen van je ervaringen van de accommodatie in het buitenland. Je mag zelf kiezen waar je heen gaat en wat je daar gaat doen. Dus als je het hele jaar wilt surfen, voor Nederland blijven werken vanuit het buitenland of gewoon compleet wil emigreren met de hele familie: het kan allemaal.

De reden dat Airbnb jouw ervaringen wil hebben, is dat het bedrijf de upgrades en innovaties kan verbeteren. Uit een onderzoek van Airbnb zelf bleek namelijk dat 75 procent van de ondervraagden interesse heeft om voor een periode naar het buitenland te vertrekken. En dat heeft alles te maken met de pandemie. Een hoop werkgevers zien dankzij de pandemie namelijk in dat werken vanaf afstand eigenlijk ook heel goed werkt, en dat zorgt voor nieuwe kansen en avonturen.

Droombestemming

Via dit programma van Airbnb kunnen de deelnemers hun ervaringen delen, die uiteindelijk weer helpen bij het boeken van langdurige verblijven via Airbnb. Het fijne aan dit programma is dat Airbnb jou helpt met het vinden van de perfecte accommodatie op jouw droombestemming. Het goede nieuws is dat alle kosten worden gedekt én je krijgt zelfs een vergoeding voor vervoer gedurende het jaar dat je op deze bestemming woont.

Om het allemaal nóg beter te maken, krijgen de twaalf geselecteerden een workshop ‘hoe leef je via Airbnb’ van The Senior Nomads. Zo kan er helemaal niets meer misgaan tijdens jouw avontuur. Dus: pak die koffers maar alvast in, want dit klinkt als een droom!

Zie jij dit wel zitten? Je kunt je aanmelden tot 30 juni 2021. Van alle aanmeldingen worden twaalf deelnemers uitgekozen door het Airbnb-panel en vanaf september 2021 kan hun reis beginnen. Voor meer informatie vind je in de selectievoorwaarden.

Bron: Airbnb | Beeld: Getty Images