Airbnb heeft iets briljants bedacht voor foodies

Foodies op reis willen maar één ding: goed, lekker en veel eten. Beleven en meemaken! Hamvraag: waar schuif je aan tafel voor een échte beleving (en skip je een toeristische attractie)? Airbnb Cooking Experiences wijst de weg en geeft je een exclusief kijkje in de keukens die je wél graag wil proeven.

Omdat koken een ervaring op zich is, ga je meekoken in de keuken van een ‘local hero’.

Airbnb Cooking Experiences

Van bakkers tot lokale gezinnen, Airbnb Cooking Experiences zorgt ervoor dat je in zeventig verschillende landen over de hele wereld kookles kan nemen. Tijdens de kookles – of beter gezegd: kookervaring – wordt er gekookt in een intieme setting. De local hero zal je met open armen ontvangen en meestal aan de hand van een traditioneel recept en allerlei verschillende smaken – en het verhaal achter een gerecht – laten proeven van de cultuur. Zo maak je kennis met een bijzonder(e) persoon/plek, een traditionele bereidingswijze, een speciaal recept of een keukengeheim, en dat schept een band.

‘We merkten dat eten de manier is om een cultuur te leren kennen en connecties te maken. Met Airbnb Cooking Experiences willen we dat mensen samenkomen en tradities doorgeven,’ aldus Brian Chesky, Airbnb’s CEO en co-oprichter.

Airbnb Experiences

Mocht je nog niet bekend zijn met het fenomeen, Airbnb Experiences zijn unieke activiteiten ontworpen en gehost door lokale helden. In tegenstelling tot een typische rondleiding (in een overvolle tourbus) of workshop, gaan ervaringen verder dan de activiteiten zelf. Ze geven als het ware een unieke inkijk in de wereld van de local hero. Met als resultaat: achtergrondinfomatie, persoonlijke verhalen, insider hotspotstips en – wie weet – toegang tot een buurtfeest of zoiets (waar jij als toerist nooit naartoe zou gaan). Kortom: waardevolle herinneringen.



Bron: HLN| Beeld: Stock