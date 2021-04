Airen Mylene had last van bevallingsangst: ‘Ik was heel erg bang’

Bij sommige vrouwen lijkt bevallen een kwestie van twee keer hard persen, maar er zijn ook legio moeders die bloederige horrorbevallingen meemaakten. Niet echt wat je wil horen als je in blijde verwachting bent, weet ook presentatrice Airen Mylene.

In de podcast ‘Podnataal’ vertelt Airen Mylene hoe ze zelfs een keizersnede overwoog voor haar eerste bevalling. ‘Ik was ook heel erg bang’, zegt ze tegen podcast-host Simone Wijnands.

Brede schouders

Wat daarbij niet meehielp, is dat Airens moeder twee loodzware bevallingen had gehad. ‘Het waren lange, bloederige bevallingen. En het hielp ook niet mee dat de moeder van Taeke (Taekema, red.) zei: ‘Ja, Taeke, die had echt zulke brede schouders als baby, en die had echt bovenbenen.’ Ik werd daar helemaal bang van, straks heeft het kind dat in mijn buik zit dat ook!’

‘Ga erin mee’

Fijn voor alle aanstaande moeders: voor de Shownieuws-presentatrice viel het achteraf allemaal reuze mee. Haar eerste bevalling vond plaats in bad in een badcentrum. Haar ultieme tip: raak vooral niet in paniek. ‘Je gaat iets zoeken dat voor jou werkt. (…) En vooral rustig, dus of het nou een mantra is, een zinnetje, een naam of je kijkt naar de klok of naar een vlek op de muur, het maakt niet uit. Gedurende die weeën ga je er helemaal in mee.’

Bron: RTL Boulevard | Beeld: Brunopress