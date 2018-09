Aisha over Expeditie Robinson: ‘Ik deelde stiekem maandverband uit als toiletpapier’

Met haar droge opmerkingen en knalgele nepnagels mag Aisha zich met recht de opvallendste verschijning van aflevering één van Expeditie Robinson 2018 noemen. VIVA trof de hiphopartiest terwijl ze net haar tanden in een – hoe kan het ook anders – stuk kipsaté zet.

Je houdt je imago als kipfanaat wel lekker in stand, zo.

‘Nou hè? Ik moet zeggen dat ik in Nederland niet eens zó vaak kip eet, maar op het eiland had ik er ontzettend veel zin in. Dat was – samen met watermeloen – ook het eerste wat ik heb gegeten toen ik weer thuis was.’

Ik heb enorm om je gelachen tijdens de eerste aflevering Expeditie Robinson. Wat vond je er zelf van?

‘Ik vond ’t superleuk om terug te zien. In de eerste helft vroeg ik me nog af waar ik bleef. Maar toen ik eenmaal in beeld was, dacht ik: nou Aisha, je bent eigenlijk best grappig. Goed geëdit ook.’

Je had al meteen een slachtoffer: Jody Bernal. Ben je een sneaky speler?

‘Ik was wel van begin af aan bezig met complotjes, ja. Ik vond dat Jody weg moest, want ik kon geen hoogte van hem krijgen. Maar dat is een beetje het spel, toch?’

Had je een tactiek?

‘Ja: me lichtelijk dom voordoen. Ik ben veel slimmer dan ik deed overkomen. Het leek me handig om een beetje onder de radar te blijven zodat mensen zouden denken: die Aisha gaat zelf wel naar huis.’

Wat vond je het moeilijkst tijdens de expeditie?

‘De overnachtingen. Met de honger ging het op een gegeven moment wel, maar slapen was heel zwaar. En de verveling ook.’

Oud-kandidaten beweren vaak dat je sekslust op het eiland verdwijnt. Was dat bij jou ook het geval?

‘Ik heb geen moment aan seks gedacht. Heel gek, maar dat was echt het laatste on my mind.’

Zat er in Nederland eigenlijk iemand op de bank op je te wachten?

‘Nee. Of nou ja, mijn ex zat wel thuis op de bank want we wonen nog samen, als vrienden. Maar ik verlangde vooral naar mijn moeder en mijn kat.’

Even later: ‘En mijn zoon, shit. Die miste ik natuurlijk ook. Kan je de volgorde waarop ik dit zei nog veranderen?’

Hoe was het om te overleven zonder wc?

‘Ik had gewoon maandverband meegenomen, terwijl ik dat helemaal niet nodig had. Dat gebruikte ik als toiletpapier. Konden ze toch niet controleren.’

Wat slim! Hield je dat geheim voor de anderen?

‘Nee hoor, die kwamen ook gewoon bij me aankloppen om te vragen of ze wat mochten. Ook voor mijn flosdraad, trouwens.’

Flosdraad?

Ja, dat had ik door mijn dreads geweven. Kon ik tenminste m’n tanden netjes houden. Anders word ik helemaal leip.’

Wat ik me als kijker altijd afvraag: begrijpen de kandidaten echt na één instructie hoe de spellen werken, of krijgen jullie achter de schermen extra aanwijzingen?

‘Ze leggen het net zo lang uit totdat iedereen het snapt. Vooral Corry, die ook een beetje doof is, moest het wel een aantal keer horen. Dat geeft niets.’

In de eerste aflevering lijk je al dikke maatjes met Josylvio en Steven. Zijn dat echte vrienden geworden?

‘Ik mag nog niet te veel verklappen, maar ik kan je wel vertellen dat de dynamiek in het spel gaat veranderen…’

Heb je een tip voor de deelnemers voor volgend jaar?

‘Zorg dat je vuur kunt maken, want dat is belangrijk.’

Kon jij dat?

‘Nee, ik probeerde het maar kreeg alleen maar blaren. Ik kan het nog steeds niet. Oh, en het is ook belangrijk om een goede slaapplek te hebben, weg van de grond. En zorg dat je weet wat je wel en niet kunt eten, voordat je iets giftigs in je mond stopt.

En misschien ook om rekening te houden met eb en vloed, en waar je je keuken neerzet…

Hard lachend: ‘Ja, oh my god. Wij hadden gewoon rijst met zand. Nice.’

Beeld: Stefan Ammerlaan