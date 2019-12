Akelige stilte: Ferry Doedens gaat op z’n bek tijdens The Roast of Ali B

Gisteren zond Comedy Central de vierde Nederlandse editie van The Roast uit. Dit keer was het de beurt aan Ali B om onderwerp van de avond te zijn. BN’ers en comedians confronteerden hem keihard met scherpe grappen en opmerkingen die net over het randje gingen. Maar niet bij alle deelnemers pakte dat even succesvol uit.



Zo’n 427.000 kijkers zagen gisteravond hoe Ali B met de grond gelijk werd gemaakt in The Roast of Ali B. Hij werd aangepakt door het Roast Panel, bestaande uit Henry van Loon, Johan Goossens, Waylon, Willie Wartaal, I Am Aisha, Rob Geus, Prem Radhakishun, Ferry Doedens, Brace en Bugra Gedik. Sanne Wallis de Vries nam als Roast Master de presentatie op zich.

Ferry faalt

Het optreden van Ferry Doedens kwam alleen niet helemaal lekker uit de verf. Op de BN’er-bank werd maar weinig gelachen en ook in de zaal viel een doodse stilte.

Meerdere kijkers suggereren dat Comedy Central flink heeft geknipt in Ferry’s aandeel van de show, iets waar Steven Brunswijk eerder al op hintte in RTL Boulevard. De comedian was bij de opnames aanwezig en merkte ook al dat de GTST-acteur nogal door het ijs zakte. Zijn roast was overduidelijk korter dan die van de anderen.

Roep om Pannekoek

Kijkers thuis viel het ongelukkige optreden van Ferry ook op. ‘Waar is Peter Pannekoek als je hem nodig hebt?’, vroeg men zich af. Nou… de absolute roast master van de afgelopen edities was er dit jaar niet bij, maar nam wél een snoeiharde videoboodschap op waarin hij Ali helemaal kapotmaakt. Gelukkig was comedian Henry van Loon wél live aanwezig, die als eerste roaster van de avond de lat behoorlijk hoog legde (zijn complete optreden zie je in de video onder aan dit artikel).

Pijnlijk

‘Dit was pijnlijk’, zo klinkt het op Twitter na Ferry’s ‘roast’. Het was gênant, maar daar weet Ali gelukkig ook alles van. Natuurlijk: Ferry is, net als sommige collega-roasters als Prem, Brace, Waylon en I Am Aisha, géén comedian. Daarom pleit iemand er zelfs voor om degene die zijn grappen schreef, te ontslaan.

Bekijk het fragment hier vanaf minuut 35.20.

Jeetje wat had ik te doen met @ferrydoedens , had hem graag van het podium willen halen en een knuffel willen geven. #aliroast — Melissa Koppelman (@MelissaKoppelma) December 17, 2019

Wie werd er ook heel ongemakkelijk van Ferry Doedens? #AliRoast — Imke (@imkejosina) December 17, 2019

Ik vraag me oprecht af of Ferry Doedens het zelf maar voortijdig afgekapt heeft aangezien ‘ie door had dat niemand het grappig vond. Waylon is al vijf keer langer aan het woord 🤔 #roastofalib #AliRoast #comedycentral — Germaine (@germaine_dn) December 17, 2019