Al bijna 30.000 coronabesmettingen: 5x ‘virusfilms’ waarin een pandemie de wereld bedreigt

Het coronavirus grijpt al een dikke maand om zich heen; inmiddels staat het aantal besmettingen op bijna 30.000. Het aantal dodelijke slachtoffers staat momenteel op 563, die op twee na allemaal in China vielen. Gelukkig komt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) met geruststellend nieuws.

Geruststellend nieuws

Er zijn geen aanwijzingen dat het nieuwe coronavirus verandert. Het is “een vrij stabiel virus”, aldus een functionaris van de WHO eerder deze week. Dat zou de bestrijding makkelijker kunnen maken. De WHO heeft laten weten dat ze dit virus, dat leidt tot ernstige longinfecties bij naar schatting een kwart van de besmette gevallen “nog niet” als ‘pandemisch’, een wereldwijd verspreid gezondheidsprobleem ziet.

Wat als…

Dat horrorscenario bood in het verleden al meerdere keren inspiratie voor enkele blockbusters uit Hollywood. In deze films wordt akelig duidelijk waar de wereld mee te maken zóu kunnen krijgen als een uitbraak – in dit geval het coronavirus – wél uitgroeit tot een massamoordenaar. Dat veel mensen deze fictie gebruiken om de realiteit te verwerken, blijkt wel uit het feit dat veel ‘virusfilms’ plots flink in populariteit omhoog schieten op IMDB, ’s werelds grootste filmdatabase. Wij maakten een lijstje (met hier en daar óók een vleugje zombie, moet kunnen).

1. Contagion – 2011

Contagion geeft het beste beeld van een worst case scenario. Een zakelijke bespreking begint met een rondje handen schudden. Een man hoest in een drukke bus. Beth is terug in Minneapolis, na een zakenreis naar Hong Kong. Ze voelt zich niet lekker, maar denkt dat het door de jetlag komt. Twee dagen later overlijdt ze op de afdeling spoedeisende hulp. De artsen vertellen haar ontroostbare man dat ze voor een raadsel staan. Niet lang daarna vertonen meer mensen dezelfde symptomen: eerst hoesten en koorts, gevolgd door een toeval en een hersenbloeding en uiteindelijk de dood. Overal neemt het aantal slachtoffers razendsnel toe, als gevolg van de talloze interacties die een mens elke dag heeft. Het mondt uit in een wereldwijde epidemie met desastreuze gevolgen.

Met o.a.: Matt Damon, Marion Cotillard, Kate Winslet en Gwyneth Palthrow.

2. Outbreak – 1995

In Afrika wordt een dodelijk virus gevonden door een team virologen. Het virus, dat zich via de lucht verspreidt, is dan al verantwoordelijk voor de gruwelijke dood van de bevolking van een heel dorp. Ondanks pogingen het virus te isoleren, komt de gevaarlijke ziekte in de Verenigde Staten terecht. De gastheer is een aapje dat is bedoeld als huisdier, maar het dier ontsnapt en trekt een dodelijk spoor. Voor de militaire viroloog Sam Daniels en zijn ex-vrouw Robby, ook een virologe, breekt er een race tegen de klok aan om het virus te isoleren, de paniek te controleren en het aapje te vinden. Zonder de drager is het namelijk onmogelijk een vaccin tegen de dodelijke ziekte te ontwikkelen.

Met o.a.: Dustin Hoffman, Rene Russo, Morgan Freeman en Kevin Spacey.

3. 12 Monkeys – 1995

In 12 Monkeys, dat twee oscarnominaties in de wacht sleepte, heeft een onbekend en dodelijk virus ervoor gezorgd dat de wereldpopulatie met vijf miljard mensen is geslonken in 1996. In 2035 blijkt dat slechts één procent van de bevolking nog leeft en gedwongen is om ondergronds te leven. De veroordeelde James Cole biedt zich met tegenzin aan als vrijwilliger om terug te keren naar 1996 om informatie te vergaren over de herkomst van het virus. Hem wordt verteld dat dit werd verspreid door het mysterieuze ‘Leger van de twaalf apen’. Zijn doel is het virus te traceren voordat het begint te muteren en wetenschappers het niet meer aan een onderzoek kunnen onderwerpen. Per ongeluk wordt Cole echter naar 1990 getransporteerd, zes jaar eerder dan de bedoeling is. Hij wordt gearresteerd.

Met o.a.: Bruce Willis en Brad Pitt.

4. Cargo – 2017

Andy is besmet met een dodelijk virus in de nasleep van een zombiepandemie. Hij is gestrand op het platteland van Australië en heeft 48 uur om een nieuwe voogd te vinden voor zijn dochtertje én een middel om haar te beschermen tegen zijn eigen veranderende toestand. De verlossing ligt misschien bij een geïsoleerde Aboriginal stam, maar om toegang te krijgen, moet hij eerst het vertrouwen zien te winnen van een jong inheems meisje. Deze Netflix Original is te zien bij de streamingsdienst.

Met o.a.: Martin Freeman en Simone Landers.

5. World War Z – 2013

Voormalig VN-onderzoeker Gerry Lane belandt samen met zijn vrouw Karin en hun kinderen in een verkeersopstopping in het centrum van Philadelphia. Terwijl ze stilstaan, botsen er uit het niets allemaal auto’s op elkaar. In de chaos die volgt, wordt duidelijk dat een horde moordlustige zombies iedereen in hun omgeving aanvalt. Er blijkt een wereldwijde epidemie te zijn uitgebroken en het virus verspreidt zich razendsnel. De VN heeft Gerry’s hulp nodig om een vaccin te vinden en een evacuatiepoging voor zijn gezin wordt op touw gezet. Of die reddingsactie op tijd is en de mensheid behoed kan worden voor totale vernietiging, is nog maar de vraag. Deze megaspannende film is te zien op Netflix.

Met o.a.: Brad Pitt, Matthew Fox én een kleine rol voor ‘onze’ Michiel Huisman.

