Wij hebben al gesubscribed: Victoria Beckham start eigen YouTube-kanaal

Terwijl de andere Spice Girls zich klaarmaken voor hun grootse tournee, is Victoria Beckham druk met het varen van haar eigen koers. Zij gaat iets doen wat ze al heel lang wilde: ze lanceert haar eigen YouTube-kanaal.

De modeontwerpster gaat stylingtips, tutorials over make-up en een binnenkijker in haar eigen leven geven. ‘Ik ga nu vol gas vooruit en kan eindelijk doen wat ik altijd wilde doen,’ zegt ze in de eerste video, gelanceerd ter ere van het tienjarig bestaan van haar modemerk.

‘Ik heb er echt zin in. Er komen spannende dingen aan en het is ook nog eens leuk om te doen.’ Mode en make-up van La Beckham zijn natuurlijk hartstikke leuk, maar wij zijn vooral benieuwd naar het leven van de Beckhams. Zolang David en Brooklyn maar in beeld komen, hehe.

Bekijk de eerste video hieronder.

Bron: Telegraaf, beeld: Victoria Beckham, YouTube