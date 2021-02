Ze deden al een keer alsof ze uit elkaar waren en de vraag ontstond daardoor sowieso of het koppel niet alleen meedeed voor de fame. Sonny geeft daar nu eíndelijk antwoord op en laat weten dat zijn relatie met Jaydi voor hun deelname eigenlijk al klaar was.

In een video met YouTuber Boubekar besluit de beste man het een en ander op te biechten. ‘De relatie tussen mij en Jaydi was al zo goed als over’, verklaart Sonny. ‘We hadden afspraken gemaakt: we blijven loyaal. Helaas heeft Jaydi daar toch een andere beslissing in gemaakt, waardoor ik emotioneel naar de klote ga.’

Relatie Sonny en Jaydi

Toch ziet de opvallende deelnemer het niet allemaal negatief in. ‘Maar uiteindelijk is mijn diepste valkuil nu mijn piek in mijn carrière. Dus zou ik het nog een keer doen? Never nooit. Maar ik heb er geen spijt van.’ Het koppel zou eigenlijk al in maart meedoen aan Temptation Island, maar toen kwam natuurlijk corona. Jaydi raakte haar baan kwijt en ook Sonny had geen werk meer. ‘Dus we zaten op elkaars lip. Elke dag ruzies en we haalden echt het slechtste bij elkaar naar boven. Gelukkig is het nooit naar een knokpartij gegaan, maar we hebben wel echt regelmatig tegen elkaar lopen schelden.’

Op glad ijs

Sonny geeft aan dat een relatie zo niet hoort te zijn. ‘Wij haalden niet meer het beste in elkaar naar boven. We zaten al op glad ijs en hadden eigenlijk nooit aan het programma mee moeten doen.’ Hij denkt dan ook dat als Jaydi niet voor Ricky was gevallen, hun liefde alsnog stuk was gelopen. ‘Voor hetzelfde geld had het wel een goede wending gekregen, want we hebben drie jaar een relatie en het ging wel vaker met ups en downs, dus misschien kwam het wel goed.’

Deed Sonny mee voor de fame?

Toch werd de kans dat het niet zou slagen tussen hen, steeds groter. Sonny denkt dat iedereen wel een beetje aan Temptation meedoet voor de fame. ‘Want als je niet daarvoor meedoet, kun je beter in relatietherapie gaan toch. Jaydi en ik haden zeker in ons achterhoofd dat Temptation ons hele mooie kansen kon geven.’ Ook weer duidelijk.

Bron: Love Reality | Beeld: RTL