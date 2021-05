Albert Verlinde noemt interview Máxima en Matthijs ‘gemiste kans’

Koningin Máxima blaast vandaag vijftig kaarsjes uit. En ter ere van haar vijftigste verjaardag, mocht Matthijs van Nieuwkerk haar interviewen. Een bijzonder moment, gezien het feit dat Máxima vrijwel nooit alleen een interview geeft. Het interview op tv zal dan ook een hoop kijkers trekken, maar niet iedereen snapt de keuze voor Matthijs van Nieuwkerk helemaal.

Oud-theaterproducent en VVD-raadslid Albert Verlinde (60) laat maandag op NPO Radio 1 weten dat hij diepgang mist bij de koningin. Hij adviseert haar dan ook om zich, samen met koning Willem-Alexander, meer te profileren met meer visie op diversiteit en de koers van het land.

Meer diversiteit

Hij vertelt op de radio dat hij haar een fantastische koningin vindt en dat zij en Willem-Alexander het goed doen, ‘binnen de beperking dat alles wat een beetje inhoud had van ze is afgepakt’. Hij noemt het dan ook een beetje een ‘ceremoniële functie’ nu. ‘Ze moeten zich op andere vlakken profileren, er moet iets voor in de plaats komen. Maar er zit geen geloof meer in, het is allemaal wel erg zakelijk-economisch huppekee’, aldus Verlinde.

Hij raadt het koningspaar dan ook aan om bewust wat verder te kijken dan ze nu doen. Ook laat hij weten dat hij het jammer vindt dat Máxima voor Matthijs van Nieuwkerk heeft gekozen als interviewer voor het verjaardagsinterview. Hij noemt het zelfs een gemiste kans. ‘Hij is goed, maar het is wel erg wat we al kennen. Ik had liever een fantastische zwarte interviewster tegenover haar zien zitten vanavond. Op die manier had je een statement kunnen maken: we leven nu in 2021’, legt Verlinde uit. ‘En na alle discussies van de afgelopen twee jaar zou het niet zo’n vreemd idee zijn geweest.’

Geen vrouw

Albert Verlinde is overigens niet de enige die teleurgesteld is in het feit dat er niet voor een (zwarte) vrouw is gekozen. Royaltywatchers gaven eerder al aan dat ze hoopten dat Máxima voor een vrouw zou kiezen, bijvoorbeeld voor Eva Jinek of Linda de Mol.

Een paar jaar geleden koos Willem-Alexander ook al voor een man: hij werd voor zijn vijftigste verjaardag geïnterviewd door Wilfried de Jong.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: RTL Nieuws | Beeld: Brunopress