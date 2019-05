Inslaan: ALDI verkoopt nu lookalike SUITSUIT-koffers voor een prikkie

Vakantie al geboekt, maar valt je koffer bijna uit elkaar van al jouw tripjes? Zoek dan niet verder, want ALDI verkoopt nu een betaalbare lookalike van de SUITSUIT-koffers.

Dit merk kennen we natuurlijk van de leuke pasteltintjes en het kenmerkende logo aan de voorkant van de bagage. De budget supermarktketen gaat dan ook volledig mee in deze trend en biedt een soortgelijke variant aan voor een prikkie. Want waar je voor de echte versie nog wel diep in de buidel mag tasten (120 euro voor 40 liter), houd je hierbij geld over voor leukere dingen. Wijntje anyone?

Klein en groot

Zo heb je al een kleine variant voor slechts €39,99. Toch behoefte aan iets meer ruimte (bedoel, hallo, al die jurkjes moeten ook nog mee)? Dan is er ook een koffer met een inhoud van 136 liter. Daarvoor tel je €49,99 neer. Vanaf aanstaande donderdag gaat deze geweldige aanbieding van start en wij gokken dat het nog weleens snel kan gaan. Voor je werk dus nog maar snel even inslaan?

