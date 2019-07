Het is weer zo ver: hier koop je deze geweldige panterprint koffer voor een prikkie

Het vakantieseizoen is volop bezig en wie op het vliegveld goed om zich heen kijkt, ziet dat de pastelkleurige look-a-like SUITSUIT koffers van de Aldi een groot succes zijn. Nu doet Aldi een nieuwe duit in het fancy-op-reis-gaan-zakje: de supermarktketen komt met een koffer in panterprint.

Zet één teen op Schiphol en je ziet: hier gelden de regels van het fashionable reizen. Met de geleende koffer van de tante van je oma uit het jaar 0 kom je écht niet meer weg. Nee nee, je wilt dat ook je koffer de blits maakt, praktisch is én snel te herkennen is op de bagageband. Daarom biedt Aldi wederom de uitkomst. Dat deed het merk eerder al met hun namaakkoffers van SUITSUIT en doen ze nu opnieuw met panterprint.

De panterprint trolley is van het merk Little Diva– what’s in a name, right – en kost slechts €35,00. Vinden wij een schappelijk prijsje. Wel haast maken, want de aanbieding geldt voor deze week.