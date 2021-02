Duik de tunnel in: nieuw algoritme wijst dé Mol van dit seizoen aan

Met nog vijf spelers in de race en nog stééds geen idee wíe de Mol is, kunnen we wel wat hulp gebruiken. De aanwijzingen gaan alle kanten op, maar gelukkig is er altijd nog een meer praktische methode. Dit algoritme kan namelijk ontrafelen wie de saboteur is van dit seizoen.

En hoe noem je het dan als je zoiets ontwikkeld hebt? Juist, het ‘Moldel’. Op poten gezet door masterstudent Computer Science Haico Dorenbos van de Universiteit Twente en het werkt eigenlijk heel simpel. Niet dat wij er verder de ballen verstand van hebben. Maar op basis van vijf variabelen kan het algoritme uiteindelijk weten welke deelnemer de Mol is.

Algoritme de Mol

Toen Haico samen met zijn broer naar het programma aan het kijken was, wisten ze eigenlijk geen een keer de goede saboteur aan te wijzen. Hun Mollen vielen een voor een af en dat zette de masterstudent aan het denken. ‘Ik vroeg me toen af of een algoritme de uitkomst zou kunnen bepalen.’

Minder in beeld

Nou goed, de vijf variabelen dus. Gekeken wordt naar hoe de afvallers de vragen over hun verdachte hebben ingevuld, maar ook na hoe vaak jokers en vrijstellingen worden ingezet. De Mol hoeft natuurlijk nooit naar huis en zet deze troeven gemiddeld een stuk minder vaak in. En hoe vaak spelers in beeld komen, is ook belangrijk. ‘De Mol blijkt namelijk significant minder in beeld te komen tijdens de eerste vijf afleveringen.’ Zie je dus heel veel verdachte acties van iemand? Gewoon een kandidaat hoogstwaarschijnlijk.

Social media

Verder kijkt het algoritme naar factoren buiten het spel. Op basis van Wikipedia-gegevens wordt een soort profiel aangemaakt met eigenschappen van de spelers. Tot slot kijkt het model naar social media van de deelnemers. Daarop kan bewijs te vinden zijn dat aantoont dat ze niet aanwezig waren bij de gehele opnameperiode.⠀⠀

Moldel

Dorenbos ziet wel in dat zijn ‘Moldel’ misschien het kijkplezier van sommige fans wat weg kan nemen. ‘Maar ik wil hiermee aantonen waartoe algoritmes in 2021 in staat zijn.’ Dat het algoritme dan ook heel goed werkte in eerdere seizoenen, blijkt wel. Hierbij werd de juiste Mol sowieso in de finale aangewezen en in de meeste gevallen zelfs al eerder. En deze editie? Nou, houd vooral Marije Knevel (50 procent) en Splinter Chabot (40 procent) in de gaten. Ga ik het dan tóch nog ooit goed hebben?

