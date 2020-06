Alicia Keys en John Legend gaan bijzondere piano battle aan (die jij live kunt meemaken)

Fans van Alicia Keys en John Legend kunnen komende vrijdag hun hart ophalen. De twee wereldsterren gaan via Instagram een heuse piano battle met elkaar aan.

Juneteenth

Kortom: ook al is het een battle, deze muzikale slag kent alleen maar winnaars. En dat is precies de bedoeling. Alicia Keys en John Legend slaan de handen komende vrijdag ineen om stil te staan bij ‘juneteenth’. Vrijdag is het 19 juni, de datum waarop in de staat Texas als laatste van de Zuidelijke staten de slavernij officieel werd afgeschaft in 1865.

Piano battle

De piano battle van Alicia Keys en John Legend maakt deel uit van Verzuz. Dat is een programma dat aan het begin van de quarantaineperiode in het leven werd geroepen, om mensen te voorzien van wat entertainment. Het format is simpel: in Verzuz strijden verschillende sterren tegen elkaar. Ludacris vs. Nelly en T-Pain vs. Lil Jon, en Jill Scott vs. Erykah Badu gingen Alicia Keys en John Legend al voor. De battles vinden plaats bij de sterren thuis, via een live stream op internet. Een winnaar wordt niet uitgeroepen, maar fans kunnen zelf oordelen via de comments in de stream.

Donald fucking Trump

Zowel Alicia Keys als John Legend linken hun battle direct aan juneteenth. Hoewel veel mensen nog niet eerder van de datum hebben gehoord, wordt de bijzondere feestdag steeds vaker gevierd. Vorige week nog kwam het Donald Trump – who else – op hevige kritiek te staan dat hij juist die datum uitkoos om zijn presidentscampagne te hervatten.

Aanvankelijk zei Trump niet van plan te zijn zijn agenda aan te passen vanwege Juneteenth. ‘Je kunt het als een viering zien’, zei hij tegen een Fox-journalist die hem erover ondervroeg. Later ging hij alsnog overstag. “Veel van mijn Afro-Amerikaanse vrienden en supporters vroegen me om de datum aan te passen uit respect voor deze feestdag”, twitterde Trump uiteindelijk. “Om aan hun verzoeken tegemoet te komen, stellen we onze bijeenkomst uit naar zaterdag 20 juni.”