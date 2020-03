Alicia Keys twijfelde of ze moest doorgaan met tweede zwangerschap

Alicia Keys twijfelde wat ze moest doen toen ze erachter kwam dat ze in verwachting was van haar tweede kindje. De zangeres kwam er na vier maanden zwangerschap pas achter en had tot die tijd nog alcohol gedronken. ‘Ik was er helemaal niet klaar voor.’

Dit meldt het Amerikaanse tijdschrift People nadat het een deel van haar nog te verschijnen autobiografie inzag.

De 39-jarige zangeres werd in 2014 overvallen door het nieuws dat ze in verwachting was. ‘Ik was er helemaal niet klaar voor en dat vertelde ik de dokter ook. Het was slechte timing, want ik was aan mijn nieuwe album aan het werken en mijn man was net begonnen aan de Harvard Business School. Daarnaast was ik gewoon alcohol blijven drinken’, licht de zangeres toe.

Muziek

‘De muziek die ik op dat moment aan het maken was, voelde belangrijker en urgenter dan al het andere. Ik moest de release met minstens een jaar uitstellen als ik de baby zou houden’, aldus Keys.

Keys besefte uiteindelijk in de studio met haar echtgenoot Swizz Beatz wat ze wilde. ‘We luisterden naar het lied More Than We Know, dat gaat over dat we tot meer in staat zijn dan we denken. Ik was in tranen.’ Het nummer deed de zangeres beseffen dat ze het kindje nooit weg zou laten halen.

Haar zoon Genesis werd in december 2014 geboren. In 2010 kregen de zangeres en de producer al zoon Egypt.

More Myself

Keys brengt op 31 maart haar boek More Myself uit. Haar album ALICIA zou eigenlijk op 20 maart verschijnen, maar dat werd uitgesteld door de uitbraak van het coronavirus. De release staat nu gepland voor 15 mei.

Bron: NU.nl | Beeld: BrunoPress