All about that baby: Meghan Trainor is bevallen

Het houdt maar niet op met het babynieuws. Gisteren maakte zangeres Meghan Trainor bekend dat ze op 8 februari bevallen is van een zoon. ‘Deze lieve jongen had eigenlijk vandaag op Valentijnsdag moeten komen, maar we hebben hem al op maandag 8 februari verwelkomd’, schrijft ze.

De zangeres kreeg de baby samen met haar man, acteur Daryl Sabara. In december 2018 trouwde het stel en in oktober 2019 kondigde de zangeres aan dat ze in verwachting was. Het zoontje van het showbizz koppel heet Riley, zo maakt de zangeres bekend bij haar post op Instagram gisteren.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Meghan Trainor (@meghan_trainor)

In oktober 2020 deelde de blondine via Instagram: ‘Jullie weten allemaal hoe graag ik dit wilde. Daryl en ik zijn ongelooflijk blij en opgewonden om dit kleine schatje begin volgende jaar te ontmoeten! WE ZIJN ZWANGER.’

Papa reageert ook

Niet alleen de zangeres heeft via Instagram een post geplaatst over de geboorte van zoon Riley. Ook vader Daryl deelde een kiekje en schreef daarbij: ‘Meghan, je bent voor altijd mijn Valentijn en ik ben zo dankbaar dat je onze zoon op de wereld hebt gezet.’

Felicitaties van Hollywood

Zo’n beetje tout bekend Amerika heeft gereageerd op de posts van het stel. Onder andere Ashley Graham reageert met: ‘Riley!!!! Gefeliciteerd papa en mama!!’. Maar ook Nicole Scherzinger reageert: ‘BESTE VALENTIJNSCADEAU VAN BOVEN OOIT! Zo blij, hou van jullie.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: RTL Nieuws, BrunoPress