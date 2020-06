Toen in 2018 de all female versie van ‘Ocean’s 8′ uitkwam, werd één ding duidelijk: vrouwen kunnen príma mannen vervangen in blockbusters. Dat zien ook de makers van ‘Pirates of the Caribbean’ in. Actrice Margot Robbie en scenarioschrijfster Christina Hodson werken samen aan een nieuwe Pirates-film met enkel vrouwen in de hoofdrol.

De film wordt geproduceerd voor Disney, net als de eerdere films uit de Pirates of the Caribbean-reeks.

Female Pirates

Het project is niet bedoeld als een spin-off van de franchise met de piraat Jack Sparrow als middelpunt, maar als een volledig nieuw verhaal met nieuwe personages onder dezelfde naam. Over de verhaallijn van de nieuwe film is nog niets bekendgemaakt.

Blockbusters

Hodson schreef onder meer voor de Transformers spin-off Bumblebee, en DC-superheldenfilm The Flash. Robbie is onder meer te zien in Bombshell, Once Upon a Time In… Hollywood en The Suicide Squad. Hodson en Robbie werkten al eens samen voor de feimistische spin-off van The Suicide Squad: Birds of Prey. Ook heel leuk: binnenkort is Margot Robbie te zien in de live-action film Barbie.

Pirates of the Caribbean

De film staat los van de eerder aangekondigde reboot van de populaire franchise. Voor die reboot schrijven Pirates-schrijver Ted Elliott en Chernobyl-maker Craig Mazin het verhaal. Pirates of the Caribbean-producent Jerry Bruckheimer is zowel verbonden aan het project van Elliot en Mazin als dat van Robbie en Hodson.

Pirates of the Caribbean is een van de meest winstgevende filmfranchises ooit, met een opbrengst van meer dan 4,5 miljard dollar (zo’n 4 miljard euro) op vijf speelfilms. Omdat de latere films minder goed zijn bekeken dan de eerste paar films heeft Disney manieren bedacht om het merk – dat gebaseerd is op de gelijknamige attractie in Disneyland – nieuw leven in te blazen.