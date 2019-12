Kerstmis – en vooral de voorpret daarvan – is niet compleet zonder All I Want For Christmas van Mariah Carey. Ieder jaar weer bestormt dit loepzuivere nummer de hitlijsten. En ieder jaar zorgt dat voor hetzelfde keukengesprek: wat moet Mariah Carey hier toch lekker van kunnen leven. Want zeg nou eerlijk, één keer een hit maken die ieder jaar opnieuw wordt grijsgedraaid willen we allemaal wel toch? Hier wat feiten over All I Want For Christmas op een rij.

Het nummer werd uitgebracht in 1994 en is daarmee 25 jaar oud. Mariah schreef het nummer samen met co-songwriter Walter Afanasieff in zo’n 15 minuten (tel uit je winst, tel uit die winst!) Ironisch: mevrouw Carey wilde destijds het nummer niet maken. Sterker nog, ze wilde helemaal geen kerstalbum maken. Dat was toen iets voor oudere artiesten die op hun retour waren. Heel leuk feitje: het nummer is opgenomen in augustus! En haar toenmalige man, Tommy Mottola, speelt de Kerstman in de videoclip. All I Want For Christmas staat sinds 2009 op YouTube en telt inmiddels meer dan 610 miljoen views. Valt dat aantal je tegen? De andere versies mét tekst zijn goed voor zo’n 30 miljoen views. Op nummer 3 staat de mash-up met Justin Bieber. Die telt 180 miljoen views. Op Spotify telt het nummer 610 miljoen plays. Tel daar de 55 miljoen plays van Justin Bieber’s versie bij op, en de 11 miljoen verkochte singles bij op en je komt neer op zo’n meer dan 1,2 miljard verkochte edities van All I Want For Christmas. Het nummer heeft inmiddels 60 miljoen opgeleverd aan royalty’s. 60 MILJOEN! Het is hét meest gedownloade kerstnummer aller tijden en het staat op plek elf in de bestverkochte singles aller tijden. Het nummer heeft nog nooit op nummer één gestaan TOT AFGELOPEN WEEK.

Dus, laten we Mariah nog een handje verder op weg helpen: