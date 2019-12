‘All I Want for Christmas’ van Mariah Carey staat eindelijk op nummer 1

Je zou het niet verwachten, maar het iconische kerstlied All I Want for Christmas van Mariah Carey heeft nog nooit op nummer één gestaan. Nu, 25 jaar nadat het nummer uitkwam, staat het eindelijk op de eerste plaats van de Billboard-lijst.

De Billboard geldt als de belangrijkste hitlijst van de VS. Het nummer behaalde tot nu in december ‘slechts’ de derde plek.

All I want is..

Het is een bijzondere mijlpaal voor de zangeres, want All I Want for Christmas is het negentiende lied van haar in de geschiedenis dat de eerste plek behaalt in de lijst. Alleen The Beatles hebben méér topnoteringen gekend; zij stonden twintig keer bovenaan in de lijst. De derde plek wordt ingenomen door Rihanna, die veertien maal de toppositie bekleedde.

In totaal heeft Mariah Carey nu tachtig weken op de eerste plaats van de Billboard-lijst gestaan. All I Want for Christmas geldt als een van de grootste kersthits in de geschiedenis. Mariah maakte het nummer toen zij 24 jaar oud was; pas in de loop der jaren kreeg het lied de legendarische status die het nu heeft.

Een aantal feitjes over deze grootse kersthit op een rij