Wil je tussen de zoetsappige kerstfilms door even goed janken? Kies dan voor ‘All My Life’, een nieuw romantisch drama dat vanaf eind november in de bioscoop draait.

Van romantische dramafilms krijgen we nooit genoeg. De één blijft minder hangen dan de ander, maar zo af en toe verschijnt er eentje die zich binnen rap tempo het label ‘klassieker’ aanmeet. Zo vielen we in 2014 als een blok voor het emotionele The Fault In Our Stars, hielden we het in 2016 niet droog bij Me Before You en was A Star is Born in 2018 één van de meest bejubelde films van het jaar. Om de twee jaar lijkt het tijd voor een nieuwe indrukwekkende tranentrekker. Is de eer in 2020 aan All My Life?

Waargebeurd verhaal

All My Life heeft in ieder geval de juiste ingrediënten in huis. De film is gebaseerd op een waargebeurd liefdesverhaal, waarin een jong stel besluit om hun huwelijksplannen te vervroegen, nadat ze het verschrikkelijkste nieuws krijgen dat je kan overkomen…

Geen vuiltje aan de lucht

Jenn Carter, een rol van Jessica Rothe (La La Land), en Sol Chau, gespeeld door Harry Shum Jr. (Crazy Rich Asians), komen elkaar op jonge leeftijd tegen en vallen als een blok voor elkaar. Er volgt een mierzoete ontluiking van hun liefde en al gauw volgen er een gezamenlijke woning en trouwplannen. Een relatie zo leuk zie je maar zelden op het witte doek. Maar dan komt hun wereld plots volledig op z’n kop te staan.

Tranendal

Sol wordt gediagnostiseerd met leverkanker en blijkt al in de terminale fase. Hun grootse plannen voor een lang leven samen storten als een kaartenhuis in elkaar. Maar in plaats van bedenken wat ze allemaal niet meer kunnen doen samen, draaien ze het om. In de korte tijd die ze nog samen hebben, zullen ze hoe dan ook trouwen. In een race tegen de klok zetten hun familie en vrienden een crowdfundingsactie op om in twee weken tijd een bruiloft te organiseren. Die actie neemt grotere vormen aan dan ze ooit hadden durven dromen en meer en meer realiseren Jenn en Sol zich dat ware liefde geen grenzen kent.

Bijna in de bios

Nou, voel je ‘m aankomen? Dat wordt met natte ogen de zaal uit drijven. All My Life draait vanaf 26 november op het witte doek. Laten we hopen dat een volledige lockdown uitblijft en we gewoon – netjes coronaproof uiteraard – naar de bios kunnen hollen over een paar weken! Bekijk de trailer vast in onderstaande video.