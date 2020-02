Wat extra zwijmelmateriaal op Netflix kan natuurlijk nooit kwaad, maar met Valentijnsdag voor de deur is nieuwe romantiek in de vorm van een fijne film meer dan welkom. En die is in aantocht: naast het langverwachte tweede deel van To All The Boys komt de streamingsdienst later deze maand met het veelbelovende All The Bright Places, een film die in de smaak zal vallen bij fans van The Fault In Our Stars en Me Before You.

All the Bright Places

Hoofdrollen in het romantische drama zijn voor Elle Fanning (Maleficent 1 & 2) en Justice Smith (Jurassic World: Fallen Kingdom). De twee hebben niet bepaald het luchtigste drama uitgekozen om te maken. Het verhaal, naar de bestseller van Jennifer Niven (4,5 ster op Bol.com), gaat kort gezegd over een meisje dat weer van het leven leert houden dankzij een jongen die dood wil. Je voelt ‘m vast al aankomen: dit wordt een tranentrekker.

Het verhaal

De film volgt de introverte Violet Markey (Fanning), die het moeilijk heeft met het verlies van haar zus. Ze vindt steun bij haar excentrieke en onvoorspelbare klasgenoot Theodore Finch (Smith), die zelf ook kampt met de nodige problemen, en er ontstaat een bijzondere vriendschap. Maar terwijl zij langzaam opbloeit, zakt hij steeds verder weg in donkere gedachten… Pfoe, wij hebben nú al een brok in ons keel.

Waar het licht is

Bijrollen zijn er voor Alexandra Shipp (X-Men), Keegan-Michael Key (The Lion King – 2019) en Luke Wilson (The Goldfinch). All The Bright Places verscheen in 2015 en was Jennifer Niven’s eerste boek in het Young Adult-genre. De Nederlandse vertaling heet Waar het licht is. Het script voor de film schreef de auteur in samenwerking met Liz Hannah (The Post).

All the Bright Places verschijnt 28 februari op Netflix. Bekijk de veelbelovende trailer in onderstaande video.

