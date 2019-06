Alleen als je durft: dit is de trailer van de nieuwe Chucky-film

Horrorfans kunnen hun lol niet op, want er is een nieuwe Chucky-film op komst. Deze week is de trailer van Child’s Play onthuld.

In 1988 maakten we voor het eerst kennis met iemand van wie we later stiekem hoopten dat we ‘m nooit waren tegengekomen: horrorpop Chucky in de film Child’s Play, waarvan inmiddels een complete filmreeks gemaakt is. Vorig jaar – dertig jaar na de angstaanjagende kennismaking met de moordende pop – is bekendgemaakt dat Chucky terugkeert in z’n eigen, doodenge tv-serie.

Nieuw jasje voor Chucky

Inmiddels laat de release nog maar anderhalve maand op zich wachten en is de trailer gepubliceerd. Te zien is dat er veel van de klassieke film is gekopieerd, al is de nieuwe wel een stuk moderner. Ook Chucky zelf is in een nieuw jasje gestoken – maar nog steeds zo eng als vroeger.

Durf jij te kijken?

Child’s Play is vanaf 20 juli te zien in Nederlandse biosciopen.