Alleen de trailer is al genieten: eerste beelden van Nederlandse Netflix-serie Undercover zijn hier

Ja hallo daar. Leuk nieuws van het televisiefront: er komt weer een piekfijne serie aan op Netflix. De Belgisch-Nederlandse serie Undercover bevat alle elementen die een serie van eigen bodem leuk maken: acteurs met Vlaamse accenten, een goede dosis misdaad, knappe Nederlandse actrices en humor zoals alleen Belgen en Nederlanders die samen kunnen hebben. Een aanrader!

Undercover

Undercover speelt zich af op een camping ergens in het zuiden des lands. Daar voert de Eindhovense crimineel Ferry Bouman, gespeeld door Frank Lammers – u allen welbekend van de Jumbo reclames – snode plannen uit tussen de spelende kinderen, de barbecues en de plaatstelijke bakker. Zijn misdadige expertise richt zich op drugs, met alle bijbehorende xtc-pillen van dien. Sterker nog: Ferry geldt als één van de grootste XTC-producenten in de wereld.

Maar dan wordt het rustige leventje van Ferry verstoord wanneer twee undercover agenten, gespeeld door de Belgische Tom Waes en de Nederlandse Anna Drijver, zijn territorium betreden. Gaat het Ferry lukken om de dans te ontspringen? Ook de Belgische Kevin Janssens en de Nederlandse Elise Schaap spelen een rol in de serie.

Nog even geduld

Wanneer de Nederlandse Netflix serie Undercover precies verschijnt is nog niet bekend. Wel gaf de streamingdienst in een persbericht aan dat het eerste seizoen in 2019 gelanceerd zal worden. Voor iedereen die een tikkie ongeduldig is: Undercover is een samenwerking tussen Netflix, De Mensen, Dutch Filmworks en VRT waardoor de serie sinds zondag 24 februari al wordt uitgezonden op de Belgische zender Eén.

Bekijk hieronder de trailer:

Bron: Netflix, Eén, YouTube