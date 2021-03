Alles in het huis van Vienna (29) is roze: ‘Ik word er gewoon happy van’

Een kloddertje roze hier, een kloddertje roze daar. Voor beautyconsulente Vienna Helsmoortel (29) kan het niet gek genoeg. Samen met haar vriend en acht chihuahua’s woont ze in haar eigen roze droomhuis. Barbie eat your heart out!

Van de buitenkant ziet haar huis er normaal uit, maar schijn bedriegt. Wie binnenstapt in het huis van Vienna kijkt letterlijk door een roze bril.



Of all colors. Waarom roze?

‘Ik word er gewoon happy van. Ik begrijp dat het voor sommige mensen voelt als kiespijn haha, maar het is echt mijn passie. De kleur heeft mij op moeilijke momenten laten inzien dat het leven te mooi is om op te geven. Het is ook echt een meisje-meisje kleur.’

Wat vind je vriend er van om in een ‘Barbie-huis’ te wonen?

‘Ik mag echt in m’n handjes klappen met hem. We zijn nu bijna acht jaar samen en ik denk dat ik hem heb besmet met het roze-virus. Als we ergens gaan shoppen, wijst hij meestal de roze dingen aan. Hij laat mij m’n gang gaan, op één voorwaarde: ik mag niet aan zijn drankkast komen, goede deal toch?’

En de buitenkant. Ook pretty pink?

‘Nee. Ik wilde wel een roze voorgevel, maar nu twijfel ik. Het is een oud vissershuis uit 1910 dat we hebben verbouwd. De achtergevel is bruin met crème, echt een landelijke uitstraling, dus dat gaan we denk ik ook aan de voorkant doen. Ik denk dat iedereen die ons niet kent, totaal verrast is bij binnenkomst.’

Is het eigenlijk moeilijk om alles in het roze te vinden?

‘Het is soms wel een zoektocht. Ik kan uren op Google zoeken naar dat ene voorwerp of meubelstuk. Als ik iets in mijn hoofd heb, dan laat ik het niet meer los! Alles is te vinden, als je maar goed zoekt. En ik vind niet alles wat roze is mooi.’

Just curious… Heb je nog nieuwe aanwinsten?

‘Ja! Er komen vaak nieuwe dingen binnen. Nu zijn dat een aantal nieuwe roze lampen voor in de slaapkamer. Prachtig grote en kleine staande lampen met een gouden voet en roze veren. Dat was een zeer dure aanwinst, maar ik ben er ontzettend blij mee.’



Als je moet kiezen: donker- of lichtroze?

‘Licht! Ik houd echt van babyroze en suikerspin-roze. Soms vind ik donkere tinten ook ook mooi, maar fuchsia is bijvoorbeeld veel te hard. Door de lichte kleuren voelt het alsof ik op een roze wolk zweef.’

Over donker gesproken. Je haar is gitzwart, dat is echt précies het tegenovergestelde!

‘Nou, vroeger wilde ik altijd blond en stijl haar. Ik heb het wel een tijdje blond gehad. Alleen mijn uitgroei was zo erg, dat ik na een paar jaar, ouder en wijzer, heb besloten om het nooit meer te kleuren. Enkel als het grijs wordt! Ik ben erg blij met mijn haarkleur. Dat maakt het misschien wel uniek; wel alles roze en een roze huis, maar geen blond haar.’

Ok en qua kleding. Draag je ook alleen maar roze?

‘Uiteraard! Mijn kledingkast is één grote roze bom. Al heb ik soms wel dagen dat ik sportief gekleed ben in beige of bruine tinten. Of een zwart jurkje! Maar meestal draag ik roze.’

Tot slot. Wat nu als je straks uitgekeken bent op roze?

‘O, maar dat gaat nooit gebeuren. Ik ga roze nooit beu worden. Het zal altijd als een roze draad in mijn leven aanwezig zijn. Maar als ik dood ga, wil ik geen roze kist. Ik wil niet begraven worden. Ze mogen mijn as samen met roze glitters uitstrooien.’

Bron en Beeld: Vienna Helsmoortel